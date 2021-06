Bei „Papa Luigi“ in Neulengbach läuft das Eisgeschäft trotz des schlechten Wetters immer noch recht zufriedenstellend. „Es ist natürlich nicht so gut wie bei Schönwetter. Wir verkaufen ein Drittel weniger als sonst. Aber wenn man bedenkt, wie schlecht das Wetter teilweise war, dann wurde doch gut konsumiert“, berichtet Christian Brandstetter. Er sei selbst überrascht, dass auch bei ganz schlechtem Wetter doch nicht so wenig Eis genossen werde. Eis im Stanitzel ist zwar noch nicht sehr gefragt, aber Boxen für daheim werden gern bei dem Eiswagen in der Umseerstraße geholt.

Christian und Birgit Brandstetter haben vor zwei Jahren „italienische Eiskultur“ nach Neulengbach gebracht, im Vorjahr gab es schon vier Standorte, mittlerweile sind es elf in Niederösterreich und Wien. Den Eiswagen in Neulengbach betreibt Familie Brandstetter selbst, die anderen werden von Franchise-Partnern geführt.

Die Produktion des Gefrorenen erfolgt in St. Pölten, das Zentrallager befindet sich in Neulengbach. Insgesamt gibt es 48 verschiedene Eissorten bei „Papa Luigi“, 24 sind immer in der Vitrine. Klassiker wie Schoko, Vanille, Haselnuss gehören genauso zum Angebot wie die Sorten Sachertorte, Apfelstrudel oder Marzipan mit Nüssen.

„Wir freuen uns, wenn es bald wärmer wird.“ Birgit Brandstetter von „Luigi“

Jede Menge Eissorten gibt es auch bei Heiss & Süß in Neulengbach. Dort läuft das Geschäft mit dem Gefrorenen aber noch sehr verhalten: „Eine Temperatur von zwölf Grad ist nicht sehr klass‘, da lassen die Leute noch aus“, berichtet Günter Heiss. An so lange andauerndes schlechtes Wetter im Mai kann sich der Lokalbetreiber nicht erinnern: „Das ist schon fad. Aber am 4. Juni soll es ja schön werden“, zeigt sich Heiss optimistisch.

Nachdem sein Lokal nicht nur vom Eisgeschäft lebt, sondern breiter aufgestellt ist, sei die Situation nicht dramatisch. Auch wenn das Geschäft insgesamt nach dem Ende des Lockdowns noch nicht so richtig angelaufen ist: „Es ist deutlich ruhiger, wir haben ein Minus von 30 bis 40 Prozent“, sagt der Gastronom.

Auch bei „Kurt‘s Frozen Yogurt“ in Neulengbach macht sich das schlechte Wetter bemerkbar. „Eis ist allgemein nicht so gefragt, es kommen weniger Kunden“, stellt Geschäftsführerin Tanja Guszmann fest. Der Gusto auf gekühltes Joghurt mit Fruchtmark, garniert mit frischem Obst oder knusprigen Toppings, hielt sich im kalten Mai in Grenzen. Aber zum Glück hat „Kurt‘s Frozen Yogurt“ viele Stammkunden, die sich sogar mit Haube und Winterjacke eine kühle Köstlichkeit holten, um sie daheim zu genießen.