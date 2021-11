Kein Platz für soziale Kälte: Lions helfen mit Dockner-Wein

„Die soziale Arbeit aller Lions-Clubs ist gerade in Corona-Zeiten besonders wichtig“, hält Herbert Hayduck vom Lionsclub Wienerwald fest. Viele dringende Unterstützungsansuchen von Menschen in Not würden an die Lions herangetragen, so Hayduck.

Doch die Spendensammlung kann aufgrund der Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden. Veranstaltungen sind nur eingeschränkt möglich.

Die Lions in der Region haben neue Wege für das Sammeln von Spenden gesucht und gefunden: Sie haben eine exklusive Partnerschaft mit dem Weingut Josef Dockner gestartet.

„Angeboten wird Glühwein in Flaschen, in höchster Winzer-Qualität aus dem Hause Dockner – hergestellt nur aus erstklassigen Zutaten“, informieren die Lions. Die dafür gesammelten Spenden sollen die notwendigen Mittel für wichtige Hilfsprojekte bringen. Gleichzeitig soll den Spendern vorweihnachtliche Stimmung ins eigene Heim geliefert werden.

Abzuholen sind diese Glühwein-Flaschen, einzeln oder in Kisten, ab Mitte November bei Firma Austria Shirt, nahe der Autobahnabfahrt Altlengbach, werktags zu den Geschäftszeiten und zusätzlich jeden Samstagvormittag im Advent.

Als Spenden erbeten werden 9 Euro für die einzelne Flasche und 49 Euro für einen Karton mit sechs Flaschen. Auch Versand ist möglich.

Info: 02774/76718.