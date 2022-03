Krieg in der Ukraine: „Ich könnte die ganze Zeit weinen“

Schier unglaublich war der Zustrom am Mittwochabend zum Karussell in Maria Anzbach. Hilfsbereite Menschen strömten in das Foyer der Gemeinde und sorgten für riesige Mengen an Decken, Bettwäsche, Handtüchern, Hygieneartikeln und Dosen-Lebensmitteln.

Unermüdlich sortierten die freiwilligen Helfer des Karussells alle gespendeten Güter und verpackten diese in Schachteln. „Ein Unternehmer, der immer wieder zwischen Österreich und der polnisch-ukrainischen Grenze unterwegs ist, holt die Schachteln ab und bringt sie an die Grenzorte“, erklärt Obfrau Judith Aschenbrenner vom Verein „Soziales Miteinander im Wienerwald“, die diese Aktion kurzerhand ins Leben gerufen hat.

„Ich bin begeistert von der großen Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, das ist total überwältigend“, sagte Sabine Pirner, die Hilfsgüter nach Maria Anzbach brachte.

Vom Kind bis zur 80-Jährigen: Alle helfen zusammen

Auch Daniela Paulischin freute sich über die Spendenbereitschaft: „Es ist wunderbar, wie alle zusammenhelfen, um das Leid der Ukrainer und Ukrainerinnen etwas zu lindern. Es ist ganz wichtig, dass Menschen in schweren Zeiten zusammenhelfen und zusammenhalten.“

Judith Aschenbrenner freut sich über die überwältigende Hilfsbereitschaft: „Es haben nicht nur sehr viele sehr viel gebracht, es haben sich auch gleich zehn Personen spontan angeboten, bei der Annahme der Waren mitzuhelfen.“ Die Menschen in der Umgebung würden wissen, dass es bei „Karussell-Hilfsaktionen“ funktioniere und sind deshalb immer gerne bereit zum Helfen und Spenden.

„Ich könnte die ganze Zeit weinen über diese Ereignisse in der Ukraine, das Helfen lenkt mich ein wenig ab und es hilft ein wenig“, sagt Aschenbrenner. Sie hält fest, dass „Karussell“ auch immer wieder Menschen in der Umgebung helfe, die in Not geraten sind.

Bei der Koordination der Transporte ist die gebürtige Polin Magdalena Silva im Einsatz. Sie hat auch in ihrer Heimatgemeinde Purkersdorf einen Spendenaufruf gestartet und ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft: „Die Menschen freuen sich, dass sie helfen können.“

Eine 80-jährige Frau habe beim Schachteltragen geholfen, Kinder würden spenden, ist Magdalena Silva gerührt. Große Anerkennung zollt sie auch den Fahrern, die die Hilfsgüter von Maria Anzbach und Purkersdorf direkt nach Polen bringen: „Die Transportfirma macht das kostenlos und Fahrer nehmen Urlaub für diese Tätigkeit.“

Geholfen wird sowohl den Flüchtlingen in Polen als auch den Menschen in der Ukraine. Das polnische Netzwerk mache alles, damit die Spenden sofort dort sind, wo sie gebraucht werden, so Silva.

