„Wo sehen sich die 13 Gemeinden der Leader-Region im Jahr 2030, in denen aktuell rund 38.000 Menschen leben? Welche thematischen Schwerpunkte sollen in Form von Projekten in der Region gesetzt werden? Gibt es neue Ideen, die verfolgt, oder Chancen, die bearbeitet werden sollen?“ All diesen Fragen wird sich die Region in der kommenden Zeit in einem breiten Prozess widmen.

Der Auftakt dieses Prozesses fand am Freitag in der Michelbachhalle in der Gemeinde Michelbach statt, wo 25 Vertreter aller Gemeinden zu einem Workshop zusammen trafen.

Der „Start in die Zukunft“ begann mit einem Rückblick auf die vergangenen Jahre in der Regionsarbeit: „Die Themen regionale Produkte, Klima & Energie sowie Daseinsvorsorge bewegten die Gemeinden sehr“, schildert Nicole Silhengst, die Projektmanagerin der Leader Region.

Sie berichtet, dass auch die Bevölkerung noch die Gelegenheit bekommen werde, Themen dazu einzubringen. Und dass eine genaue Themenkonkretisierung auch noch im Laufe des Strategieprozesses durchgeführt werde. Ein besonderer Fokus in der letzten Förderperiode sei gewesen, die Lebensqualität vor Ort zu erhöhen, berichtet Silhengst. „Wir hätten uns im Bereich von kooperativen, gemeindeübergreifenden Projekten im wertschöpfungssteigernden wirtschaftlichen Bereich oder auch im landwirtschaftlichen Bereich mehr erwartet. Und auch in Sachen Projektträger würden wir uns eine größere Vielfalt wünschen.“

Zusammenschlüssen von Wirtschaftstreibenden, Landwirten und Vereinen werde höchstes Augenmerk geschenkt, „sie sind in Zukunft ganz besonders aufgerufen, Projektideen einzureichen.“

Beendet wurde der Workshop mit dem Aufruf „Sei auch du ein Teil der Region Elsbeere Wienerwald – gestalten wir gemeinsam die Zukunft der Region!“

In den kommenden Monaten wird es, sofern es die Pandemie-Situation zulässt – nämlich auch eine breite Beteiligungsmöglichkeit für die interessierte Bevölkerung in Form von weiterführenden Workshops zwischen Juli und September diesen Jahres - geben. „Dabei sollen Schwerpunktthemen gefunden und erste Projektideen entwickelt werden“, ist Nicole Silhengst bereits voller Tatendrang. Die Leader-Region stellt dann das Strategiepapier bis Frühjahr 2022 fertig und will damit für einen aktiven Start in die neue Regionszukunft sorgen.