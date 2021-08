Leader-Region will sich neu aaufstellen .

Wie zufrieden sind Sie mit der Region Elsbeere Wienerwald als Raum zum Leben? Wie wird sich die Lebensqualität in der Region verändern? Wie zufrieden sind Sie mit dem regionalen oder kulturellen Angebot? – Mit diesen und noch einigen Fragen mehr will die Leader-Region Elsbeere Wienerwald von den Bürgern der Region wissen, wie ihre Heimat noch lebenswerter gemacht werden kann und was sie besonders daran schätzen.