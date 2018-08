Das Faulenzen ist für viele Schüler in den letzten Ferientagen vorbei. Wer eine Nachprüfung hat, muss jetzt lernen. Die Nachfrage nach Nachhilfestunden ist groß. Aber nicht nur Schüler mit „Nachzipf“ nehmen eine Unterstützung beim Lernen in Anspruch, weiß Heidi Barcza vom Neulengbacher Nachhilfeinstitut zu berichten: „Fast fünfzig Prozent der Schüler kommen, um den Stoff vom Vorjahr zu wiederholen, damit sie wieder in die Gänge kommen.“

„Die Klassiker sind Mathematik, Englisch und Deutsch"

Im Juli war das Lerninstitut „Lernen mit Herz“ geschlossen, seit Anfang August gehen die Schüler mit ihren Heften und Büchern wieder ein und aus. Förderunterricht gibt es vom Volksschulalter bis zur Matura. Schon Kinder ab der zweiten Volksschulklasse nehmen Nachhilfe in Anspruch. „Die Klassiker sind Mathematik, Englisch und Deutsch. Wobei Deutsch nicht nur bei Schülern mit Migrationshintergrund ein Thema ist“, informiert die Institutsleiterin. Sowohl die Rechtschreibung als auch das Textschreiben macht Kindern und Jugendlichen Probleme. Durch die Zentralmatura sei vieles sehr standardisiert. „Die Kreativität ist eingeschränkt“, bedauert Barcza.

Ein Problem ist auch die nachlassende Konzentration der jungen Menschen. In den Förderkursen gibt es klare Regeln: „Wenn die Stunde beginnt, ist das Handy weg.“

Trotz aller Bildungsreformen in den vergangenen Jahren ist der Bedarf an Nachhilfe groß. Bei „Lernen mit Herz“ geht man davon aus, dass die außerschulische Unterstützung auch in den nächsten Jahren gebraucht wird. „Ich denke mir, dass da etwas nicht stimmen kann“, sagt Barcza ganz offen. Sie ist selbst zweifache Mutter und hat aufgrund des großen Altersunterschiedes ihrer Kinder zwei Generationen im Bildungswesen erlebt. Ihr Resumee: Nach wie vor stehe nicht der Schüler im Zentrum.