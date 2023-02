Lkw samt Anhänger in Vollbrand – Autobahn-Abfahrt gesperrt

Am Mittwoch kurz vor 20 Uhr war der Lenker eines Sattelzugfahrzeugs mit Anhänger auf der A-21, von der A-1 kommend in Fahrtrichtung Wien. Kurz vor der Ausfahrt Hochstraß bemerkte er einen Temperaturanstieg. Da sich hier gerade die Ausfahrt befindet, lenkte er das Sattelkraftfahrzeug auf die Ausfahrtsrampe. Nach einigen hundert Metern bemerkte er, dass es zwischen dem Zugfahrzeug und dem Anhänger zu brennen begann. Er hielt das Fahrzeug an und stieg aus. Unmittelbar danach fing das ganze Fahrzeug Feuer.

Der Lastwagen war komplett mit Tabakballen beladen. Zugfahrzeug und Anhänger brannten vollständig aus.

Laut Auskunft der Landespolizeidirektion handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um ein technisches Gebrechen.

Laut Einsatzleitung der Freiwilligen Feuerwehr waren die Wehren Innermanzing, Altlengbach, Eichgraben, St. Christophen, Hochstraß und Unter-Oberndorf mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 86 Mann im Einsatz. „Es war ein längerer Einsatz, wir mussten viel händisch herunerladen“, schildert der Innermanzinger Kommandant Martin Kugelberger.

Die Abfahrt Hochstraß war in der Zeit von 20.45 Uhr bis Donnerstag um 6.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Auffahrt Hochstraß wurde ebenfalls gesperrt. Die ausgebrannten Fahrzeuge wurden abgeschleppt und auf dem Gelände der ehemaligen Raststätte Alland abgestellt.

