Nach knapp einem halben Jahr im (gastronomischen) Lockdown ist es endlich so weit, die Gastronomie und Hotellerie darf mit 19. Mai wieder ihre Türen für die Gäste öffnen und sie bewirten – wenn auch unter strengen Maßnahmen.

Die Freude ist groß. Georgios Asminis, der „Grieche im Goldenen Löwen“ in Maria Anzbach, ist zuversichtlich, dass alle Gäste mit den erforderlichen Testungen gut zurecht kommen werden und er freut sich bereits, sie in seinem Lokal in Maria Anzbach wieder verwöhnen zu dürfen. Er sperrt mit 19. Mai auf. „Wir werden alle gesetzten Maßnahmen, wie Abstand halten, Desinfektion und Prüfung der Testungen ganz genau einhalten“, sagt Georgios Asminis und ergänzt: „Das Personal steht bereit und jeder von uns ist zumindest einmal geimpft.“

Und auch Christoph Gnasmüller ist drauf und dran, zwei seiner drei Lokale mit Mittwoch zu öffnen: Den „Teddybär“ in Totzenbach und den „Schanionkel“ in Kirchstetten. „Unser Gasthaus in Totzenbach kommt dann um eine Woche später dran“, sagt der engagierte Wirt. Zu allen drei Gaststätten gibt es Gastgärten. „Die werden von unseren Gästen sehr geschätzt. Wir haben diese auch bereits für die Öffnung hergerichtet und wir werden diese auch gut nützen.“

Sun Jianmiao und ihr Gatte Chen Junwei vor ihrem Lokal „Chen‘s“ in Neulengbach. Mit der Eröffnung warten sie allerdings noch etwas. Christine Hell

Jetzt noch nicht aufsperren wird hingegen das „Chen‘s“ in Neulengbach: „Wir haben viele Tage lang überlegt, wie wir das machen könnten“, sagt Sun Jianmiao und fügt hinzu: „Wir wollen ja schließlich alle Maßnahmen einhalten.“ Kompliziert werde es zum Beispiel, den Abstand von zwei Metern einzuhalten, sagt ihr Gatte Chen Junwei, „und wir haben zudem keinen Gastgarten.“ Daher haben sich die Gastronomen entschlossen, das „Chen‘s“ erst dann zu öffnen, wenn für das Lokal alle Details geklärt sind und umgesetzt werden können.

„Ich finde nicht, dass die Leute motiviert sind und ich verstehe jeden, der unter diesen Auflagen nicht in die Gastronomie gehen will.“

Gerhard Pree, der in Asperhofen seinen Gasthof betreibt, sieht die neuen Covid-Bestimmungen kritisch. „Ich finde nicht, dass die Leute motiviert sind und ich verstehe jeden, der unter diesen Auflagen nicht in die Gastronomie gehen will.“ Man gehe ins Gasthaus, um sich zu amüsieren, so Pree. Dass man zum Beispiel ein negatives Testergebnis vorweisen oder sich registrieren muss, trage aber nicht zu einem unbeschwerten Wirtshausbesuch bei. Auch die Abhaltung von großen Veranstaltungen, wie Hochzeiten, werden in der Praxis mit den Maßnahmen nicht durchführbar sein, ist der Gastronom überzeugt. Niemand würde eine Hochzeit planen und dann Gefahr laufen, diese absagen zu müssen, wenn man kurz vorher einen positiven Test haben sollte. „Solang die Leute geimpft sein oder sich testen lassen müssen, sind Hochzeiten ein Ding der Unmöglichkeit“, meint Pree.

Verhältnismäßig entspannt ist hingegen Maria Fenzl: Die Asperhofener Wirtin ist zuversichtlich, dass ihre Kunden sie unterstützen werden. „Ich hoffe, dass die Gäste ihre Ergebnisse unaufgefordert herzeigen und sie Verständnis haben, dass wir auch nur die Gesetze einhalten müssen.“

Die Gaststube und der Garten wurden in den vergangenen Tagen geputzt und auf Vordermann gebracht. Erste Reservierungen sind auch bereits eingegangen. Fenzl ist motiviert: „Wir freuen uns schon auf unsere Gäste, auf das Plaudern, lustig sein, Freude bereiten und das mit gutem Essen und frisch gezapftem Bier.“

Gastronomie auf der Suche nach Personal

Im Totzenbacher Gasthaus sind bereits einige Termine für Firmungs- und Erstkommunionsfeiern fixiert worden, wie Gnasmüller im NÖN-Gespräch erzählt. Es werde aber eine sehr große Aufgabe, die Testungen einer ganzen Schar von Gästen, die zum Feiern ins Gasthaus kommen, vorzunehmen. Der Wirt zeigt sich jedoch optimistisch: „Obwohl es eine schwierige Aufgabe werden wird, werden wir das bewältigen.“

Eine andere Herausforderung ist allerdings die Personalsituation. Diese ist nicht einfach, wie Gnasmüller erklärt: „Wir suchen eigentlich immer nach geeignetem Personal – sowohl nach Kellnerinnen und Kellnern also auch nach Koch oder Köchinnen. Es mangelt immer an Mitarbeitern und wir kämpfen uns Jahr für Jahr durch.“