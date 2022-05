Matura 2022: „Großer Schritt zum Erwachsen werden“

Werbung

„Es wird alles gut hinhauen“, zeigt sich Neulengbachs BORG-Direktor Erich Gabler zuversichtlich, dass die mündliche Matura heuer reibungslos über die Bühne gehen wird. 41 Jugendliche haben die schriftlichen Prüfungen in Neulengbach bereits absolviert, auch die Präsentationen der vorwissenschaftlichen Arbeiten konnten heuer wie gewohnt stattfinden.

BORG-Direktor Erich Gabler ist froh, dass die Matura wieder normal abläuft. Foto: BORG

Mittwoch und Donnerstag legen manche noch die Kompensationsprüfungen ab, ehe es am Freitag mit den mündlichen Prüfungen los geht. „Die Prüfungen finden an vier Tagen statt, wir haben das dicht gepackt“, erzählt Gabler, der froh ist, dass die Schülerinnen und Schüler – so wie in Vor-Corona-Zeiten – ihr Wissen zeigen können.

Sie wählten für die mündlichen Prüfungen jene Fächer, für die sie sich am meisten interessieren. „Damit fallen die Prüfungen normalerweise recht gut aus, da die Interessen vorhanden sind“, weiß Gabler. Um gut für die letzte Hürde gerüstet zu sein, gab es Vorbereitungsstunden – diese wurden im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten etwas aufgestockt. Die Schüler nahmen die Stunden gut an.

Die Matura ist ein Ereignis, an das man sich sein ganzes Leben lang erinnern wird.“ erich gabler BORG-Direktor in Neulengbach

„Es ist gut, dass alles wieder normal abläuft und wir den Schülern dieses wichtige Ereignis nicht nehmen“, so Gabler. Denn die Matura sei ein „wichtiger Schritt zum Erwachsen werden“. Auch wenn es im Vorfeld Diskussionen gab, dass die vorigen beiden Jahrgänge etwas anders zu ihren Abschlüssen gekommen sind, habe es schlussendlich Verständnis dafür gegeben. „Denn das ist ein Ereignis, an das man sich sein ganzes Leben lang erinnern wird.“

So ganz wie vorher ist es dann aber nun doch nicht, ein paar Änderungen bleiben auch in Zukunft erhalten: So kommt zu den Prüfungen kein externer Vorsitzender mehr. Und bei den schriftlichen Leistungen wird die jeweilige Note der Abschlussklasse miteinbezogen.

