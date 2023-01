„Müssen das Publikum wieder begeistern“: Schwierige Zeit für Kultur

Die NÖN hat in der „Bühne im Gericht“ in Neulengbach und bei der Theaterei in St. Christophen nachgefragt, wie sich die Situation darstellt. Sinken die Besucherzahlen?

„Ja, die Besucherzahlen sind eindeutig rückläufig. Und wir gehen davon aus, dass das noch eine Zeit lang so bleiben wird“, sagen Karl und Monika Hintermeier, die die Kulturinitiative „Bühne im Gericht“ im Herbst 2017 gegründet haben. Einerseits hätten die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen das Freizeitverhalten verändert.

„Die Unsicherheit, ob Veranstaltungen stattfinden können, lässt die Lust schwinden, Kulturtickets zu kaufen. Inflation und Teuerung tun vermutlich ihr Übriges“, sagt Karl Hintermeier. Er denkt aber, dass der „Post-Covid-Effekt“ stärker nachwirken wird, denn man wisse zum Beispiel aus den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, dass wirtschaftlich schwierige Zeiten eher dazu führen, dass man sich das „kleine Vergnügen“ gönnen mag.

„Man muss mutig sein, aber dabei nicht übermütig werden.“ christa berger Theaterei-Betreiberin

Alles in allem müsse man das Publikum „zurückerobern“ und wieder neu für Kulturveranstaltungen begeistern. Es müsse wieder normal werden Veranstaltungskalender zu durchstöbern und sich auf Konzert- oder Theater-Abende zu freuen. Die Bühne im Gericht-Betreiber meinen, dass die Trendumkehr schon eingesetzt hat: „Für 2023 rechnen wir also mit einer wieder besseren Situation.“

Optimistisch geht auch Christa Berger in die Zukunft. Sie hat eine kleine feine Kulturinitiative mit ihrer Theaterei in St. Christophen ins Leben gerufen. „Lasst uns hier und jetzt gemeinsam Kultur genießen“ lautet ihre Devise.

Christa Berger geht zuversichtlich ins neue Jahr und freut sich, dass beide Abende mit den Publikumslieblingen Bernhard Murg und Stefano Bernardin aus der Simpl-Revue ausverkauft waren. Foto: Karl Satzinger

In der Pandemie hat die Kultur-Lady ganz schön um ihre Veranstaltungen gekämpft. Jetzt zeigt sie sich ganz zufrieden. Dass sich die Teuerungswelle auswirkt, hat sie noch nicht festgestellt: „Zum Glück merke ich im Moment noch nichts davon, dass sich die Teuerungen auf den Kulturkonsum auswirken. Schon die Veranstaltungen im vergangenen Herbst waren gut besucht und die letzten Veranstaltungen sogar ausverkauft.“ Das hänge auch mit der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler zusammen.

Programme mit namhaften Künstlern verkaufen sich leichter, aber das sei auch „vor den Krisen“ so gewesen. Trotzdem möchte Christa Berger auch dem Nachwuchs und weniger bekannten Künstlern eine Plattform bieten, auch wenn das schwieriger ist. Die Programm-Planung für 2023 ist fast abgeschlossen.

„Natürlich hat man dabei ständig die aktuelle Entwicklung mit allen Problemen im Hinterkopf. Aber man darf sich dadurch nicht entmutigen lassen, ganz im Gegenteil, man muss mutig sein, aber dabei auch nicht übermütig werden. Das heißt, ich überlege natürlich schon zweimal, ob ich ein Engagement wage, wenn ich sehe, dass ich mir einen bestimmten Künstler nur bei 100 Prozent Auslastung leisten kann.“ Dieses Risiko werde man in diesen Zeiten nicht bei jedem Event eingehen können.

Auf die Bremse steigen möchte die Theaterei-Betreiberin trotzdem nicht. Dazu habe sie während der Pandemie zu hart für die Kultur gekämpft. Die Menschen würden sich freuen, dass sie sich wieder unbeschwert treffen können. Und Christa Berger freut sich über ihr „tolles, echt liebenswertes Stammpublikum. Die Fan-Gemeinde der Theaterei wird ständig größer, dafür bin ich mehr als dankbar.“

Nur nicht aufgeben

