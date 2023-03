Nachfrage sinkt: Stagnation auf dem Immobilienmarkt

Zu verkaufen: Moderne Doppelhaushälfte in sonniger Lage, alte Villa mit offenem Kamin, großes Einfamilienhaus mit Pool – das Angebot an Immobilien in der Region ist vielfältig. Auch neue Wohnungen entstehen, zum Beispiel 100 Genossenschaftswohnungen am Klosterberg oder 30 frei finanzierte Wohnungen in der Badgasse in Neulengbach.

Foto: Archiv/Hinterndorfer

Doch insgesamt ist es auf dem Immobilienmarkt ruhiger geworden. Die Nachfrage geht zurück, die Preise stagnieren. Höhere Zinsen, höhere Energiekosten und hohe Inflation – das alles wirkt sich in der Branche aus. „Das war schon ab dem vierten Quartal 2022 spürbar“, sagt der Neulengbacher Immobilien-Experte Wolfgang Mörtl. Die Nachfrage nach Wohnungen und Häusern sei etwas gesunken: „Es gibt eine gewisse Zurückhaltung.“ Das hängt auch damit zusammen, dass die Finanzierung von Wohnraum schwieriger geworden ist, nicht nur für junge Menschen, sondern generell.

„Aber Wohnen bleibt ein Grundbedürfnis. Wenn jemand schon länger etwas geplant hat, dann sucht er weiter“, so Wolfgang Mörtl. Am wichtigsten sei nach wie vor die Lage: „Gute Infrastruktur und gute Wohnlage haben Priorität.“ Eine größere Rolle als früher spielt jetzt das Thema Energie. Sehr große, energietechnisch schlecht ausgerüstete Häuser wird man in Zukunft schwerer verkaufen können, hält Immobilienmakler Mörtl fest.

In dieselbe Kerbe schlägt Stefan Kagerer von Remax Immobilien: Für die Zukunft werde das Thema thermische Sanierung und Energieeffizienz wichtiger werden. „Häuser, die energieeffizient sind, werden mit Sicherheit den Wert behalten und in Zukunft noch steigern können. Häuser, die nie renoviert wurden, werden an Wert verlieren.“

Auch Stefan Kagerer ortet eine Stagnation auf dem Immobilienmarkt. „Im Moment bricht eine ganze Käuferschicht weg durch die Regelungen der FMA.“ Viele Menschen hätten Sorgen, wie es mit Inflation und Energie weitergeht und ob ein Immobilienerwerb für sie überhaupt noch in Frage kommt, so Kagerer. Remax bietet daher gewerbliche Vermögensberatung an. Einerseits für Käufer, andererseits aber auch für Verkäufer: „Es gibt Leute, die gern ihr Haus verkaufen würden, aber nicht wissen, was sie dann mit dem Geld machen sollen.“ Vielfach herrsche eine große Unwissenheit in puncto Finanzen.

Auch wenn die Zeiten turbulent sind: Die Region Wienerwald bleibt eine beliebte und interessante Wohngegend. „Hier wird es immer eine Nachfrage geben, weil viele Wiener ein Einfamilienhaus mit Garten suchen“, ist Stefan Kagerer überzeugt.

Für ganz Österreich wird in der Immobilienbranche prognostiziert, dass heuer das Angebot um fast acht Prozent steigen und die Nachfrage um fast 11 Prozent sinken wird. Der Preistrend bei Wohnimmobilien zeige erstmals seit 2015 wieder nach unten, so die Einschätzung.

