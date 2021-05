„Die Buchungslage für Seminare und große Hochzeiten ist noch sehr verhalten und nicht so, wie wir uns das vorstellen würden“, erklärt Johann Böswarth. Der Chef des Seminarhotels „Lengbachhof“ in Lengbach ist aber zuversichtlich, dass der neu errichtete Garten-Campus dazu beitragen wird, dass die Reservierungen für Familienfeiern und Hochzeiten jetzt rasch erfolgen werden: „Wir sind guter Dinge und optimistisch, dass unsere neu errichteten überdachten Gastgärten heuer noch viele Feierlichkeiten möglich machen werden.“

Große Feiern frühestens im Sommer

In der Feuer- und Grillbox können etwa Feierlichkeiten bis zu 30 Personen stattfinden, im 100 Quadratmeter großen Campusgarten mit einem großen Glaspavillon finden bis zu 60 Feiernde Platz. Und für kleinere Feiern steht der 300 Quadratmeter große, teilweise überdachte Rosengarten bereit. Und es kann vor allem bei jedem Wetter gefeiert werden: Denn die neu errichteten Außenanlagen können jeweils geöffnet oder geschlossen genützt werden und sie können sowohl beheizt als auch gekühlt werden. Für Seminare und große Feiern sei jetzt aber noch nicht die richtige Zeit, sagt der Altlengbacher Hotelier: „Für Veranstaltungen mit 100 bis 200 Personen ist unser Haus zwar bestens eingerichtet, aber da ist die Unsicherheit noch zu groß, und es wird bei Buchungen noch abgewartet, wie sich die Lage entwickeln wird.“ Da müsse man für ein halbwegs normales Buchungsverhalten sicher noch bis in den Sommer hinein zuwarten, sagt Hans Böswarth.

Auch Johann Steinberger steht mit seinem Team bereits in den Startlöchern. Veraszto, Veraszto

Er freue sich mit seinem Team jedoch schon sehr auf die Öffnung der Hotel-, Gasthaus- und Gastgartentüren, sagt Böswarth und er freut sich natürlich, seinen Gästen das neu errichtete Garten-Campus-Projekt präsentieren zu dürfen. Personalprobleme gibt es im „Lengbachhof“ nicht. Das gesamte Stammpersonal konnte gehalten werden. „Wir freuen uns alle, endlich wieder arbeiten zu dürfen und für unsere Gäste da sein zu können“, so Böswarth.

Auch Hotelier Johann Steinberger steht mit seinem Team bereits in den Startlöchern. „Die Mitarbeiterplanung ist in diesen Zeiten eine echte Herausforderung“, betont er, „aber wir freuen uns schon sehr, wenn wir wieder Gäste bewirten und sie verwöhnen dürfen.“

Kristina Veraszto Gastronomen nicht bestrafen

Er blickt optimistisch in die Zukunft und es gibt auch bereits einige Buchungen, vor allem von holländischen Gästen. „Touristisch ist es bei uns so, dass wir sehr stark vom Tourismus rund um die Bundeshauptstadt abhängig sind“, sagt der Hotelier vom „Das Steinberger“. Die Buchungen rund um den Wien-Tourismus seien aber noch ein wenig in Schwebe und man müsse da noch etwas abwarten. Im Seminarwesen sei es derzeit so, dass man bei großen Seminaren, die nicht unbedingt notwendig sind, mit der Buchung auch noch abwartet, erklärt Steinberger. Einige langjährige Partner hätten jedoch die angesetzten Seminare unter den geltenden Voraussetzungen gut durchgezogen.

Und betreffend Hochzeiten gebe es die Tendenz, dass viele Heiratswillige nach zwei Verschiebungen ihres Traumtages schlussendlich in kleinem Kreis mit nur zehn Gästen heiraten, sagt der Altlengbacher Hotelier: „Im Vorjahr waren in unserem Haus 48 große Hochzeitsfeiern gebucht und angezahlt.“ Nur sieben oder acht Feiern konnten dann tatsächlich durchgeführt werden. Teilweise wurden die Feiern verschoben auf Mai oder Juni des heurigen Jahres. Und diese Termine mussten nun abermals weiter nach hinten verlegt werden.

„Manche verschieben auf Herbst, andere heiraten in kleinem Rahmen und wieder andere lassen es für heuer gut sein“, weiß Johann Steinberger.