Das Bundesdenkmalamt hat eine Liste der NS-Opferorte in Österreich zusammengestellt, in der auch der Finsterhof in Inprugg genannt wird. „In unserer Familie ist es nie geheim gehalten worden, dass Juden da waren“, erzählt Ursula Fischer gegenüber der NÖN. Der Finsterhof gehört der Familie ihres Mannes, aus Erzählungen wisse sie von dem Lager: „Fast 40 ungarische Juden haben auf dem Hof gewohnt. Der Bauer am Finsterhof war verpflichtet, die Leute unterzubringen.“ Erzählt werde, dass die Juden bei der Bachregulierung arbeiten mussten und dass sie untereinander recht gestritten hätten, so Ursula Fischer.

Mit dem Thema NS-Lager hat sich auch die Neulengbacher Historikerin Hedi Fohringer beschäftigt. Von einer Markersdorferin hat sie erfahren, „dass in den 40er-Jahren Juden auf den Erdäpfelfeldern rings um Markersdorf arbeiten mussten.“ Zehn bis 15 Männer sollen es gewesen sein. Ihre Familie habe zum Ärger anderer Markersdorfer Mitleid mit den Menschen gehabt und die jüdischen Arbeiter verköstigt, so die Zeitzeugin, die damals ein kleines Mädchen war.

Ein Lager hat es auch in Ollersbach/Schönfeld gegeben. Der genaue Standort ist unklar. Historikerin Hedi Fohringer kann sich vorstellen, dass im ehemaligen Kinderheim ein Lager eingerichtet gewesen sein könnte. „Bedauerlicherweise konnte ich bis jetzt noch keine brauchbaren Beweise finden.“

Recherchen über diese Zeit sind schwierig. Bürgermeister Franz Wohlmuth berichtet: „Ollersbach und Inprugg waren damals eigene Gemeinden. Wir haben für die Jubiläumsfeiern der Gemeinde alles durchgesehen. Die Protokolle von 1938 bis 1945 sind leer. Entweder wurde bewusst nichts niedergeschrieben oder wurden eigene Bücher verwendet, die dann vernichtet wurden.“

Wie der Kirchstettener Historiker Marcel Chahrour berichtet, gab es jedenfalls in der Region viele solcher Lager: „Es gab zum Beispiel die so genannten Reichsautobahnlager, die sich entlang der heutigen Autobahntrasse befanden.“

In Pettenau, das damals noch zu Ollersbach gehörte, gab es ein Kriegsgefangenenlager bei der Eisenbahn. Dazu hat Marcel Chahrour einen Zeitzeugenbericht aus dem Jahr 2011.

„Sie wurden geschlagen und haben am Zaun immer wieder um Essen gebettelt.“

Franz Wagner aus Pettenau, geboren 1933, erinnerte sich: „Das Lager wurde unmittelbar nach Kriegsausbruch errichtet. Es umfasste sechs Baracken für Gefangene, eine Küchenbaracke, ein Wirtschaftsgebäude und eine Häuschen für die Wachmannschaft. Die gesamte Lagerfläche war mit einem hohen Zaun umschlossen, oben mit Stacheldraht. In der Nacht war das Lager mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. Die Baracken waren in einer Art Holzriegeltechnik errichtet mit Pressspannplatten, für damalige Verhältnisse eine moderne Technik.“ Wie Franz Wagner berichtete, waren zirka 120 Gefangene im Lager. Die ersten Gefangenen waren Serben. „Zu ihnen hatte die Bevölkerung wenig Kontakt, in Erinnerung sind nur noch die Waschtage, den einheimischen Frauen hat damals imponiert, wie sauber die Wäsche zum Trocknen im Wind geflattert ist und dass die „finsteren Gesellen“, wie die Gefangenen uns erschienen sind, das so hinbekommen.“

Nach den Serben seien die Franzosen gekommen und anschließend für kurze Zeit sogar englische Offiziere. Die Offiziere wurden laut Wagner mit Rot-Kreuzpaketen versorgt und die Kinder, die ins Lager kamen, um etwas zu liefern, hätten von den Gefangenen Schokolade bekommen. Die russischen Gefangenen, die dann in dem Lager untergebracht wurden, seien wesentlich schlechter behandelt worden als die Nationalitäten davor. „Sie wurden geschlagen und haben am Zaun immer wieder um Essen gebettelt.“ Franz Wagner erinnerte sich auch, dass er einmal durch den Zaun eine kleine Schnitzerei gegen ein Stück Brot getauscht hat.

Es gab immer wieder Tote. Russische Kriegsgefangene wurden generell von den Wachmannschaften sehr schlecht behandelt. „Zeitzeugen erinnern sich auch, beim Reichautobahnlager in Kirchstetten gesehen zu haben, wie die Männer mit der Peitsche geschlagen wurden“, weiß Marcel Chahrour zu berichten.

Beim Gleisbau eingesetzt

Die Gefangenen in Pettenau wurden im Gleisbau eingesetzt. Kurz vor Kriegsende wurde das Lager aufgelöst. Die Baracken wurden nach Ende der Kampfhandlungen von der Bevölkerung der Nachbarschaft abgebaut. „Das hochwertige Material war willkommen zur Reparatur der schwer beschädigten Häuser in Pettenau und entlang der Straße. So wurde der abgebrannte Stadel der Familie Wagner aus Holz des Lagers wieder aufgebaut.