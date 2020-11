Auf dem Sportplatz, im Wirtshaus oder beim Vereinsfest – überall dort konnte man bis jetzt ein paar Worte mit dem Bürgermeister reden, das eine oder andere Anliegen vorbringen. Wie geht das jetzt? In Zeiten von „social distancing“?

Auch im zweiten Lockdown bemühen sich die Gemeindepolitiker, den Kontakt zur Bevölkerung aufrecht zu erhalten und ausreichend Service in den Gemeindeämtern zu bieten: „Wir sind für jeden Bürger jederzeit da“, betont der Neulengbacher Bürgermeister Franz Wohlmuth.

„Man kann mit mir digital kommunizieren. Ich biete Termine über Zoom an.“ Georg Ockermüller

Die Bürgermeister der Regioen bieten nach wie vor ihre Sprechstunden an, damit die Menschen ihre Wünsche oder Probleme vorbringen können. „Nach Terminvereinbarung stehe ich für alle Bürger zur Verfügung“, sagt Franz Wohlmuth. Für Einzelpersonen finden die Gespräche wie gehabt im Bürgermeister-Zimmer statt, wenn mehrere Personen ein Anliegen vorbringen wollen, wird in das Millenniumszimmer ausgewichen, damit ausreichend Abstand gehalten werden kann.

Mit dem Eichgrabener Bürgermeister Georg Ockermüller kann man auch digital kommunizieren: „Ich biete Termine über Zoom an. Dieses Angebot wurde aber erst einmal in Anspruch genommen“, erzählt Georg Ockermüller im NÖN-Telefonat. Die Gemeinde hat in der Vorwoche einen Brief an alle Haushalte verteilt, in dem über die aktuelle Situation informiert wurde.

Ein zusätzliches Informationsblatt hat auch die Gemeinde Kirchstetten herausgegeben. Außerdem wird die Homepage der Gemeinde laufend aktualisiert. Die Sprechstunde des Bürgermeisters ist seit Anfang Oktober um eine Stunde ausgeweitet. „Ich bin telefonisch jederzeit erreichbar“, sagt Josef Friedl.

In Maria Anzbach können sich die Bürger auch über eine WhatsApp-Gruppe über die aktuellen Geschehnisse informieren: „Auf diese Weise halten wir die Leute auf dem Laufenden, da gibt es auch Informationen über Betreuungsangebote oder Lebensmittelbestellungen“, informiert Bürgermeisterin Karin Winter.

Im Laabental versuchen die Bürgermeister vor allem telefonisch und schriftlich per E-Mail oder Brief mit den Bürgern in Kontakt zu bleiben. Abgehalten werden bis dato auch die Sprechstunden. „Die Sprechstunde bleibt nach wie vor am Dienstagabend, damit es eine fixe Anlaufstelle für die Bürger gibt“, informiert Neustift-Innermanzings VP-Bürgermeisterin Irmgard Schibich.

Telefonische Voranmeldung ist erforderlich. Darauf achtet auch Brand-Laabens VP-Bürgermeister Hermann Katzensteiner, wenn er Bürger empfängt: „Wir versuchen, Menschenansammlungen am Gang zu vermeiden.“

„Dass ich die Sorgen der Bürger mitbekomme, das fehlt komplett.“Katharina Wolk aus Asperhofen

Altlengbachs VP-Bürgermeister Michael Göschelbauer richtet seine Sprechstunden nach Anfragen. „Ich bin die ganze Woche da, mir ist lieber, wenn es sich die Bürger richten können.“

Dass es kaum noch Veranstaltungen gibt, bei denen man mit der Bevölkerung ins Gespräch kommt, mache die Situation nicht leichter. Für Göschelbauer sind es aber nicht nur die Feste im Ort, die für einen Austausch wichtig wären, auch Einladungen in die Nachbargemeinden nahm der Ortschef gerne wahr. „Das fehlt einem schon“, so Göschelbauer.

In Laaben versucht Katzensteiner Orte, wie das Gasthaus oder die Kirche, für Gespräche mit der Bevölkerung zu nutzen. Einen regen Austausch über Bürgeranliegen gebe es darüber hinaus innerhalb der Fraktion. Man bespreche sich zum Beispiel über WhatsApp, „wenn eine Frage auftaucht“, so Katzensteiner. Bis auf Weiteres ausfallen werden in den Gemeinden die Gratulationsfahrten. „Die Gratulation wird mit einem Brief gemacht“, so Bürgermeisterin Schibich.

VP-Bürgermeisterin Katharina Wolk aus Asperhofen hält vor allem telefonisch die Verbindung zu den Bürgern aufrecht. Und gerade älteren Generationen vermittle man, dass sie sich jederzeit melden können. „Wenn sie etwas brauchen, können sie direkt beim Gemeindeamt anrufen und wir helfen“, sagt Wolk. Was der Ortschefin besonders fehlt, ist der „spontane Kontakt“, den es bei Veranstaltungen gibt: „Dass ich die Sorgen der Bürger mitbekomme, das fehlt komplett.“