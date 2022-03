Pflanzzeit: Jetzt geht die Arbeit draußen richtig los

Liese und Johann Böswarth kümmern sich seit vielen Jahren um Rabatte und Blumenkisterl im Stadtzentrum von Neulengbach. Am Anfang waren es nur die Blumenkistchen beim Rathaus und vor der Sparkasse. „Dann ist es immer mehr geworden“, lacht die Neulengbacherin. Jetzt betreut das Ehepaar den Blumenschmuck vom Stadtcafé bis zum Millennium.

Rummel: „Ideen nehmen wir gern auf“

„Die Zwiebeln für die Frühlingsblüher haben wir schon gesetzt“, berichtet Liese Böswarth. Für die Pflanzen in den Blumenkistchen ist es noch zu früh. Das Gießen der Blumen übernehmen auch immer die Böswarths. Im Sommer sind sie damit jeden zweiten oder jeden Tag beschäftigt. „Wir machen das voll gern“, so die Senioren-Obfrau.

Bürgermeister Jürgen Rummel freut sich, dass es in der Stadt und auch in den Katastralen Freiwillige gibt, die sich um ein schönes Ortsbild kümmern. An der B44 sind neue Rabatte entstanden, im Stadtpark wurde eine Blühwiese geschaffen.

Rummel sieht noch viel Potential für die Bepflanzung von Freiflächen: „Ideen und Vorschläge nehmen wir gern auf.“ Zusammengearbeitet wird bei der Bepflanzung mit heimischen Gärtnereien. Bauhofmitarbeiter und teilweise Leute des Maschinenrings übernehmen die Pflege der Grünflächen.

Verzicht auf Pestizide

Neulengbach ist so wie auch alle anderen sieben Orte der Wienerwald Initiativ Region Natur-im-Garten-Gemeinde. Das bedeutet Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide, Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger und Verzicht auf Torf.

In der Praxis sei das gar nicht so einfach umzusetzen, merkt Jürgen Rummel an, der Arbeitsaufwand sei wesentlich größer geworden: „Wir haben das zum Beispiel auf den Friedhöfen gesehen. Die Gas-Flämmgeräte funktionieren beim Unkrautentfernen nicht so gut wie gedacht, es ist viel händische Mehrarbeit erforderlich.“

Auch in Kirchstetten bemüht sich die Gemeinde um die Gestaltung des Ortsbildes. Grete Maron kümmert sich gemeinsam mit Bauhof-Mitarbeitern um den Blumenschmuck, zum Beispiel beim Kreisverkehr, vor der Gemeinde, und auf öffentlichen Plätzen. Nächste Woche werden die Arbeiten losgehen.

„70 Blumenkisterl befüllen wir immer“

Auch auf Privatpersonen kann die Gemeinde immer zählen, freut sich der Ortschef. Im Bereich des ÖBB-Begleitwegs will die Gemeinde eine kleine Fläche ankaufen, um eine Blumenwiese zu schaffen. „Auch eine Bepflanzung mit Hölzern ist geplant“, informiert Bürgermeister Josef Friedl.

Der Kreisverkehr in Kirchstetten wird immer schön gestaltet: Bürgermeister Josef Friedl mit Gemeinderätin Margarethe Maron und Bauhofmitarbeiter Cezary Szewczyk. Foto: Gemeinde

Im Generationenpark soll ein Baum für den verstorbenen Altbürgermeister Johann Dill gepflanzt werden. Es gibt auch Ideen, zwischen Kirchstetten und Totzenbach, wo früher eine Birnbaumallee war, wieder Bäume zu setzen.

In der Gemeinde Brand-Laaben sorgt der Ortsverschönerungsverein jedes Jahr für die Pflege des Ortsbildes. Im April wird wieder Müll gesammelt, vor dem Muttertag wird für Blumenschmuck in der Gemeinde gesorgt: „70 Blumenkisterl befüllen wir immer“, berichtet Ernst Wiesbauer, der 2019 die Leitung des Vereins übernommen hat.

135 Mitglieder zählt der Verein derzeit. Auch Marterl oder Kreuze werden von Vereinsmitgliedern hergerichtet, so zum Beispiel auch das Corona-Kreuz in der Klamm. Helfer, die bei verschiedenen Arbeiten, zum Beispiel beim Erneuern von Rastbänken anpacken, sind beim Ortsverschönerungsverein immer willkommen.

