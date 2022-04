Photovoltaik in Gemeinden: „Das ist ökologische Nachbarschaftshilfe“

Werbung

„Es ist ein brisantes Thema“, sagte Leaderregion-Obfrau Karin Winter angesichts der Entwicklungen im Energiebereich bei einer Pressekonferenz am Freitag im Neulengbacher Bauhof.

Auf dem Dach des Bauhofs wird bereits Sonnenenergie erzeugt, auf vielen weiteren Gebäuden in Neulengbach und in der Region sollen ebenfalls Photovoltaikanlagen errichtet oder erweitert werden. „Wir produzieren Ökostrom und versorgen uns gegenseitig. Das ist uns ein wichtiges Anliegen“, betonte Winter.

Der sparsame Umgang mit Energie gewinnt an Bedeutung, nicht nur durch den Krieg in der Ukraine.“ anton hechtl Raiffeisen-Prokurist

Der erste Schritt war die Gründung einer Energiegenossenschaft. Sechs Gemeinden sind bereits Mitglied, die weiteren werden bis Oktober beitreten. Im Mai startet der Probebetrieb in Neulengbach. Für Bürgermeister Jürgen Rummel steht fest: „Wir müssen der Motor in der Energiewende sein.“

Zunächst sind nur Gemeinden an dem Projekt beteiligt. In weiterer Folge sollen auch private Haushalte dazukommen können. Wie Matthias Zawichowski, Klima- und Modellregion-Manager informiert, betreiben die Gemeinden der Genossenschaft schon jetzt knapp 400 kWp Photovoltaikanlagen auf den Dächern kommunaler Anlagen. Heuer und nächstes Jahr wird die Anlagenleistung verdoppelt. Zwei Beispiele: Die Gemeinde Asperhofen plant eine Photovoltaikanlage etwa auf dem Feuerwehrhaus, Neulengbach wird zusätzlichen Ökostrom auf den Dächern von Volksschule und Mittelschule erzeugen.

Alternativen sind wichtig

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf begrüßt die Initiative in der Region Elsbeere Wienerwald. In die Versorgungssicherheit müsse investiert werden. Energie in der Region zu produzieren werde einen völlig neuen Stellenwert bekommen, betonte der Landespolitiker: „Nur durch starke Gemeinden können wir die Energiewende meistern. Ihr seid vorn dabei. Das ist ökologische Nachbarschaftshilfe.“ Pernkopfs Dank galt der Raiffeisenbank, die dieses und andere Energieprojekte unterstützt.

„Wir sind als Partner jederzeit zu allen Taten bereit“, stellte Michael Höllerer fest. Der Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien erinnerte daran, dass sich das Unternehmen bereits seit vielen Jahren mit dem Thema Energie beschäftigt - auch dank Prokurist Anton Hechtl, der etwa die Energiespartage initiiert hat. Auch Dämmstoffaktionen, Heizkesseltausch und E-Mobilität sind Bereiche, die Raiffeisen unterstützt. Anton Hechtl betonte: „Der sparsame Umgang mit Energie gewinnt immer mehr an Bedeutung, nicht nur durch den Krieg in der Ukraine.“

