Präsidentenwahl „verkommt ein bissl zu Kasperltheater“

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Welchem Kandidaten er am 9. Oktober seine Stimme geben wird, weiß Jürgen Rummel noch nicht: „Ich möchte mir alle sieben Kandidaten bei den Diskussionsrunden noch anschauen“, sagt der Neulengbacher Bürgermeister. Eine Wahlempfehlung würde er ohnehin nicht abgeben, denn das komme einer Bevormundung der Bürgerinnen und Bürger gleich.

Dass die Volkspartei keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat, stört den ÖVP-Bürgermeister nicht: „Wenn der bestehende Bundespräsident seine Arbeit macht, muss man nicht unbedingt einen Gegenkandidaten aufstellen. Überhaupt in Zeiten wie diesen, wo man zusammenrücken muss, macht ein eigener Kandidat nicht unbedingt Sinn“, so Jürgen Rummel.

„Es wäre klug gewesen, jemanden aufzustellen.“ Alfred Spiegl, langjähriger SPÖ-Mandatar in Kirchstetten

Anders sieht das sein Altlengbacher Amtskollege Michael Göschelbauer: „Ich finde es schade, dass die ÖVP niemanden aufgestellt hat und dass das Ganze ein bissl zu einem Kaspertheater verkommt.“ Wen er wählen wird, weiß auch Göschelbauer noch nicht. „Der amtierende Bundespräsident kommt den Amtsgeschäften und Repräsentationspflichten für einen Grünen gut nach. Ich kann auch seinen Reden viel abgewinnen.“

Alexander van der Bellen habe aber in der einen oder anderen Sache zu parteilich agiert, findet der Altlengbacher ÖVP-Gemeindechef. Die Vorgänge rund um die Herausgabe von Akten aus dem Finanzministerium im Ibiza-Untersuchungsausschuss hätten stark nach Parteilichkeit gerochen, so Göschelbauer. „Aber jeder Mensch macht Fehler.“

Auch die SPÖ hat keinen eigenen Kandidaten aufgestellt. Alfred Spiegl, langjähriger SPÖ-Mandatar in Kirchstetten und Fachbereichssekretär bei ÖGB/Gewerkschaft vida, bedauert das: „Es wäre klug gewesen, jemanden aufzustellen. Aber man muss es so akzeptieren. Bündeln wir die Kräfte für die Nationalratswahl.“

Eine Wahlempfehlung möchte auch der Kirchstettener Politiker nicht abgeben. Er selbst werde jemanden wählen, der fortschrittlich denkt, weltoffen ist und dem der Parlamentarismus wichtig ist. Kandidaten, die Parlament oder Regierung einschränkenwollen, kommen für Spiegl nicht in Frage.

„Sehr geeigneter Kandidat“

Auch der Altlengbacher FPÖ-Gemeinderat Wilhelm Singer möchte eher keine Wahlempfehlung abgeben. Er selbst hat seine Entscheidung schon getroffen und wird dem FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz seine Stimme geben: „Es ist nicht schwer zu erraten, wen ich wählen werde. Wenn man so in der Nähe einer Partei ist, dann ist es logisch, dass man so wählt“, sagt Singer. Er kenne und schätze Walter Rosenkranz. „Er ist ein sehr geeigneter Kandidat“, betont der Altlengbacher Freiheitliche.

Die Wahl ist für die Gemeinden jedenfalls eine große Herausforderung, sowohl verwaltungstechnisch als auch von politischer Seite. So sind etwa im Neulengbacher Rathaus derzeit zwei Personen nur für die Vorbereitungen der Bundespräsidentenwahl abgestellt.

Ausreichend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu finden ist auch oft nicht einfach. In Neulengbach müsste beispielsweise die FPÖ 24 Wahlhelfer nominieren. Nachdem die Gemeindepartei aufgelöst wurde, wurden laut Bürgermeister Jürgen Rummel von der Bezirkspartei zwei Personen genannt. Aber es gelinge trotzdem, alle Sprengel zu besetzen: „Es ist nicht immer einfach, aber es ist machbar. Bei uns wird ehrenamtlich gearbeitet, das schätze ich sehr“, so Jürgen Rummel.

Zufrieden mit dem Einsatz der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zeigt sich auch die Grüne Bezirkschefin Elisabeth Götze: „Unsere Planung für den Wahltag ist abgeschlossen, wir haben auch diesmal wieder ausreichend Personen, die uns unterstützen. Für viele ist es etwas ganz Besonderes, so nah an demokratischen Prozessen dran zu sein und auch hinter die Kulissen schauen zu können – beispielsweise beim Auszählen der Stimmen dabei zu sein“, so die Eichgrabenerin.

Für Elisabeth Götze war der amtierende Bundespräsident Van der Bellen beim Meistern der Krisen entscheidend. „Ich selbst weiß daher, wem ich meine Stimme gebe und höre, er bekommt aus allen politischen Lagern außer einem Unterstützung.“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.