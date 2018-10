Der Schock saß einem Innermanzinger kürzlich wohl in den Knochen, als er in seinem Garten zwei fremde Personen entdeckte, die gerade versuchten, in sein Haus einzubrechen. Das Fliegengitter hatten sie bereits zur Seite geschoben. Er konnte sie noch rechtzeitig von ihrem Vorhaben abhalten und in die Flucht schlagen. Der Mann erstattete auch gleich Anzeige bei der Polizei.

So glimpflich wie in diesem Fall geht es nicht immer aus. Gerade jetzt in der verfrühten Dämmerung kommt es oft zu Einbrüchen. „Die betroffenen Wohnungen und Wohnhäuser sind meist gut an Hauptverkehrsverbindungen angebunden und ermöglichen den Tätern eine rasche Flucht. Siedlungsgebiete mit schwer einsehbaren Grundstücken und ebenerdig gelegene Wohnungen stehen besonders im Fokus“, heißt es von der Polizei.

In den letzten Jahren konnte durch ein breit angelegtes Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Dämmerungseinbruchs in Österreich die Zahl erheblich verringert werden. „Auch die Klärungsquote konnte gesteigert werden“, heißt es von der Exekutive.

Präventive Maßnahmen

Großes Augenmerk wird auf die Prävention gelegt. Denn durch eigene, meist einfache Sicherungsmaßnahmen, können Einbrecher abgeschreckt werden, was auch die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik belegen: Bei über 43 Prozent aller Wohnraumeinbrüche in Österreich 2017, das sind 5.194 angezeigte Fälle, blieb es beim Versuch und dem Täter gelang es nicht, die Tat zu vollenden und Diebesgut zu entwenden.

Am Dienstag, 6. November, gibt es um 19 Uhr im Gemeindezentrum Eichgraben einen Informationsabend der Polizei im Zuge des Projektes „gemeinsam sicher“ zu diesem Thema.