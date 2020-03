Die Neulengbacher JG-Vorsitzende begrüßt grundsätzlich das Instrument einer Mitgliederbefragung, hält den Zeitpunkt aber nicht für optimal. „Das Ureigenste einer Partei sind deren Mitglieder, und deren Meinung ist enorm wichtig für eine zielgruppenorientierte Politik“, sagt Julia Amplatz. Derzeit brauche man eine schlagkräftige Oppositionspolitik und den Fokus auf wichtige anstehende Wahlen. „In dieser Situation die ganze Partei an eine interne Debatte zu binden ist vielleicht etwas unglücklich. Der Zeitpunkt für eine Mitgliederbefragung ist daher meiner Meinung nach nicht der richtige.“ Aber Entscheidungen der Partei seien zu akzeptieren und nicht öffentlich zu diskutieren.

Für Julia Amplatz ist es selbstverständlich, als SP-Mitglied an einer Mitgliederbefragung teilzunehmen. Die Neulengbacher SP-Fraktion werde geschlossen an der Befragung teilnehmen. Ob sie die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner unterstützen wird, möchte Amplatz nicht sagen. Jedes Mitglied solle sich seine eigene Meinung bilden und die Entscheidung selbstbestimmt treffen. Pamela Rendi-Wagner sei großer Respekt auszusprechen, dass sie sich einer solchen Abstimmung unterzieht, meint Julia Amplatz. Sie bedauert aber, dass die Mitgliederbefragung sehr allgemein formulierte Fragen enthalte. „Auch die parteiinterne Beschlusslage ist zu den meisten Themen bereits vorhanden. Es geht leider bei dieser Befragung nicht um eine inhaltliche Neuausrichtung, das finden wir als junges Team schade. Dennoch ist es ein erster Schritt in die Einbindung unserer Mitglieder und das ist wichtig.“

Wolfgang Luftensteiner, ehemaliger SPÖ-Bürgermeister in Altlengbach, wird an der Umfrage ebenfalls teilnehmen, obwohl er Zweifel daran hat, dass diese eine gute Idee ist. Die Situation innerhalb der Partei bewertet er als äußerst schwierig. „So prekär war die Lage schon lange nicht mehr. Die Glaubhaftigkeit ging beim Wähler verloren. Viele Themen sind nicht angegangen worden, und zum Migrationsthema gab es keine klare Position. Der Karren ist verfahren“, sagt Luftensteiner, der einen Neustart fordert. „Das wird ein langer Weg und wird nicht von heute auf morgen passieren, aber wir müssen die Glaubhaftigkeit in der Bevölkerung zurückgewinnen“, so Luftensteiner. Die derzeitige Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner wird er nicht unterstützen.

Rendi-Wagner sei für ihn zwar eine kompetente Gesundheitspolitikerin, aber in der Position als Parteivorsitzende nicht am richtigen Platz. „Hier ist ein kompletter Neuanfang notwendig. Man muss den Mut haben, einen Schnitt zu machen“, ist Luftensteiner überzeugt.

Im Bezirk wollen sich jedenfalls viele Funktionäre an der Abstimmung beteiligen. Wie der Bezirksparteivorsitzende und St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler betont seien Teilnahme und Abstimmungsverhalten aber persönliche Entscheidungen: „Die Mitglieder wollen nicht bevormundet werden und sind kompetent genug, selbst zu entscheiden“, meint er.