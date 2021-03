„Es war schon für alle eine ziemliche Herausforderung, aber wir sind gut durch das Jahr gekommen“, sagt Gerald Binder, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank-Wienerwald bei einem Gespräch mit der NÖN in der Bankzentrale in Pressbaum.

Zahlreiche Firmen- und Privatkunden haben aufgrund der Corona-Pandemie bei der Raiba um Überbrückungsfinanzierungen und Stundungen angesucht. In manchen Fällen seien die Erwartungen oder Wünsche der Kunden zu hoch gewesen. „Wir als Bank müssen uns ja auch selbst an alle regulatorischen und unternehmerischen Regeln und Vorgaben halten“, stellt Geschäftsleiter Alfons Neumayer fest. Man habe aber immer eine Lösung gefunden. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie rund 15 Millionen Euro an Überbrückungsfinanzierungen von Raiffeisen Wienerwald vergeben. Bei den Stundungen ist ein Volumen von 110 Millionen Euro betroffen.

Corona hat sich auch auf den Arbeitsalltag ausgewirkt: Die ganze Bank wurde reorganisiert, um im Fall einer Infektion weiter handlungsfähig zu bleiben. In jedem Büro sitzt nur ein Mitarbeiter, Teams wurden auf mehrere Bankstellen aufgeteilt, 25 bis 30 der 95 Mitarbeiter können teilweise im Homeoffice arbeiten. Das Arbeiten daheim habe sich gut eingespielt, zeigt man sich zufrieden. „Das vergangene Jahr hat viel bewegt. Plötzlich wurden Dinge anders gemacht. Das hat auch Vorteile. Covid hat viel gepusht“, sagt Marketing-Lady Andrea Felber.

Seit Beginn des Jahres können sich Mitarbeiter der Raiffeisenbank auf Covid-19 testen lassen. Ein eigener Testplan wird erstellt, und jeden Montag kommt eine Ärztin in die Bankstellen Pressbaum, Neulengbach und Breitenfurt, um Abstriche zu nehmen.

Aber nicht nur Covid-19 beschäftigt die Verantwortlichen des Geldinstituts. Auch der Rückzug der ING-Bank aus dem Privatkundengeschäft in Österreich wirkt sich aus. „Diese Bank hat null Personalaufwand, null Filialen, null Bankomaten, keine Beratung. Jetzt hat es sich bewiesen, dass es so doch nicht geht, vor allem bei diesem Zinsniveau. Die Kunden kommen zu uns und wollen ihr Geld bei uns anlegen“, berichtet Alfons Neumayer. Man werde mit Spargeld überschwemmt. Das Problem: Spareinlagen sind für eine Bank kein Geschäft, da sie für die Bank selbst nicht unerhebliche Kosten verursachen.

Deswegen setzt man in der Raiffeisenbank Wienerwald schon seit vielen Jahren auf eine „intensive Partnerschaft“ mit den Kunden: „Wir freuen uns über jeden Kunden, der die Raiffeisenbank Wienerwald zu seiner Hauptbankverbindung macht, also sein Konto und weitere Finanzprodukte bei uns hat. Ihm steht zusätzlich zur persönlichen Beratung in unseren Bankstellen eine Vielzahl an zusätzlichen Serviceleistungen auf allen Kommunikationskanälen zur Verfügung“, so Gerald Binder. Negativ-Zinsen sind derzeit bei Raiffeisen zwar kein Thema, aber wenn nur Geld in großem Umfang „geparkt“ werde, müsse man sich in Einzelfällen etwas in diese Richtung überlegen, wobei diese Überlegungen ausschließlich Firmenkunden betreffen.

Das Jahr 2020 ist für Raiffeisen insgesamt trotz Corona gut gelaufen. Der Dank gilt hier vor allem den Kunden und Mitarbeitern: „Durch deren tolle Zusammenarbeit und den guten Zusammenhalt in der Region war und ist es möglich, derartige Herausforderungen erfolgreich zu meistern“, betont Gerald Binder.

Wie wird die weitere Entwicklung eingeschätzt? „Solange die Bundesregierung Risikobranchen wie Gastronomie, Tourismus, Hotellerie so großzügig unterstützt sehe ich keine negativen Indikatoren. Das Problem ist die Kippe, wenn alle Rückzahlungen, zum Beispiel an Finanzamt oder Gebietskrankenkasse starten und wenn die Kredite zurückzuzahlen sind. Wenn dann der Konsum nicht anspringt, kann es schwierig werden“, meint Alfons Neumayer.