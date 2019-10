Wer kaputte Geräte nicht wegwirft, sondern reparieren lässt, kann bares Geld kassieren: Mit der Aktion „Reparaturbonus NÖ“ werden Haushalte mit 50 Prozent der Brutto-Reparaturkosten unterstützt, maximal gibt’s 100 Euro. In der Region Wienerwald beteiligen sich zum Beispiel die Firma Expert Scharf in Neulengbach und die Firma Pongratz in Maria Anzbach an der Aktion. In beiden Firmen haben aber noch nicht viele Kunden den Bonus in Anspruch genommen.

„Je älter, umso besser“, lautet die Devise von Martin Pongratz vom gleichnamigen Unternehmen in Maria Anzbach. „Denn bei neuen Geräten ist viel mehr Elektronik eingebaut, das macht es schwieriger.“ Er repariert seit 30 Jahren Elektrogeräte – vor allem Waschmaschinen, Geschirrspüler und Elektroherde. Dafür hat er ein gutes Ersatzteillager, auf das er zurückgreifen kann. Früher sei es laut Pongratz normal und nobel gewesen, dass man Geräte reparieren ließ. „Zehn Geräte pro Tag waren normal, heute sind es zwei bis drei pro Woche.“ Heute nehmen vorwiegend ältere Personen die Reparaturdienstleistungen, die er neben den Elektroinstallationen als Zusatzservice anbietet, in Anspruch. „Reparieren statt wegwerfen ist noch nicht so angekommen“, meint Pongratz.

„Fast alles kann man herrichten“

Andere Erfahrungen hat da der Neulengbacher Unternehmer Martin Scharf gemacht: „Der Trend geht in Richtung Reparieren, das hängt schon mit den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit zusammen.“ Dass noch nicht sehr viele Kunden den Reparaturbonus in Anspruch genommen haben könnte damit zu tun haben, dass die Konsumenten darüber noch zu wenig wissen, vermutet Firmenchef Scharf. Auch in seinem Unternehmen, in dem zehn Mitarbeiter beschäftigt sind, werden hauptsächlich Waschmaschinen, Kühlschränke, Geschirrspüler und Elektroherde hergerichtet. „Wenn es die Ersatzteile noch gibt, kann man fast alles reparieren“, stellt Scharf fest. Oft sei es aber eine Frage der Rentabilität. Und Neuanschaffungen dürfe man auch nicht verteufeln, betont Scharf: „Wenn Kunden neue Geräte kaufen, werden die alten ja recyclet, zum Beispiel bei der Firma Störchle, und wieder dem Kreislauf zugeführt.“ Wenn keine neuen Geräte gekauft werden, werde es problematisch für Produktionsbetriebe, gibt Martin Scharf zu bedenken.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf hält fest, dass die Förderung ein Impuls für die Reparaturbetriebe sein soll: „Die Reparatur trägt zur Abfallvermeidung und somit auch zum aktiven Klimaschutz bei.“

Wolfgang Ecker, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer, sagt: „Wir setzen mit dem Reparaturbonus ein aktives Zeichen gegen eine Wegwerf-Gesellschaft.“