Rund 800 Euro Schaden: Hofladen-Diebe geschnappt

Viel Herzblut stecken Landwirte und Selbstständige in ihre Selbstbedienungsläden, um den Kunden unkompliziert ihre Waren anbieten zu können. Das Konzept basiert auf Vertrauen, man bezahlt das, was man sich aus dem Regal nimmt. Das mit der Ehrlichkeit dürften ein Innermanzinger (18) und eine Neulengbacherin (19) aber nicht so ganz verstanden haben...

Die beiden langten im Zeitraum von zwei Monaten in Selbstbedienungsläden in Außermanzing, St. Christophen und Oberndorf insgesamt 42 Mal kräftig zu. Nicht nur die Wechselgeldschalen mit zehn bis 15 Euro räumten sie mehrmals leer, sie ließen auch Produkte mitgehen, ohne diese zu bezahlen.

Nun konnte das Duo von den Kriminalisten der Polizei Altlengbach ausgeforscht werden. Bei ihrer Einvernahme zeigten sie sich geständig. „Die Gesamtschadenssumme der begangenen Diebstähle beläuft sich auf rund 800 Euro. Der Schaden wurde beziehungsweise wird noch von den Verdächtigen an die Geschädigten zurückerstattet“, heißt es von der Polizei.

Im Zuge der Ermittlungen forschte die Polizei eine weitere Diebin aus, die – unabhängig von dem Duo – in Selbstbedienungsläden zulangte, ohne zu bezahlen: Eine Neulengbacherin (34) soll im Laufe des Novembers 14 Mal in Klamm, Außermanzing, Hart und St. Christophen Wechselgeld und landwirtschaftliche Produkte gestohlen haben.

7 Mal in St. Christophen 34-Jährige verübte in NÖ 22 Diebstähle in Selbstbedienungsläden

Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die junge Frau ist bei der Polizei keine Unbekannte, sie wurde bereits wegen ähnlicher Delikte durch Ermittler aus Pyhra und Herzogenburg angezeigt.

Die 34-Jährige sowie der Innermanzinger und die 18-jährige Neulengbacherin werden wegen des Verbrechens von gewerbsmäßigen Diebstählen angezeigt.