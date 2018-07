„Ich kann mich nicht erinnern, dass der Weizen schon einmal vor Mitte Juli geerntet wurde“, sagt Bezirksbauernkammer-Obmann Anton Hieger. Grund für die extrem frühe Ernte sei das Wetter gewesen. „Im April und Mai war es sehr warm, da hätte der Weizen mehr Wasser gebraucht. Die Natur ist nun einmal launenhaft“, meint Hieger.

"Die Natur ist nun einmal launenhaft“

Auch im Betrieb von Hannes Steinböck in Paisling bei Asperhofen ist die Weizenernte bereits abgeschlossen. „Die Qualität passt heuer, nur die Erträge sind nicht überragend gewesen“, sagt Steinböck. Das Tausendkorn-Gewicht sei durch den Wassermangel in der Zeit der Kornausbildung unter dem Durchschnitt, dafür hätte der Proteingehalt im Korn gepasst, so der Landwirt. Während die Erträge auf sehr guten Ackerböden als normal zu bezeichnen sind, gab es auf schlechteren Ackerböden bis zu mehrere Tausend Kilogramm weniger Kornausbeute.

Auch in St. Christophen, im Betrieb von Martin Breitenecker, ist die Getreideernte bereits Ende der Vorwoche abgeschlossen worden. „Der immer wieder auftretende Regen hat uns die Ernte ein bisschen erschwert“, berichtet der Ludmerfelder Landwirt. Mengenmäßig sei die Ernte bei Weizen und Triticale durchschnittlich gewesen. „Das Korn schaut gut aus, wurde aber keiner Prüfung unterzogen, weil ich es nicht verkaufe, sondern alles an meine Rinder verfüttere´“, so Breitenecker.

Am Hof von Bezirksbauernbund-Obmann und Bürgermeister Michael Göschelbauer in Altlengbach konnte die Getreideernte durch immer wieder aufkommenden Regen noch nicht ganz abgeschlossen werden, er ist mit der heurigen Ernte durchaus zufrieden: „Der Ertrag ist nur eine Spur schlechter, die Qualität haut hin.“

Mit der Qualität zufrieden

Der Ertrag beim Weizen sei im Bezirk St. Pölten um etwa 20 bis 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken, berichtet Kammerobmann Hieger, „die Qualität ist dafür gut.“ Nicht so dramatisch sieht die Lage für die Wintergerste aus. „Hier liegen wir beim Ertrag im Durchschnitt“, sagt der Bezirksbauernkammer-Obmann.

Alle anderen Kulturen, wie Mais, Zuckerrübe und Kürbis wachsen noch auf den Feldern. Gut entwickelt sich laut Hieger der Mais. „Aber auch hier muss man abwarten, das kann auch immer noch schiefgehen.“

Das sieht auch Martin Breitenecker so: „Der Mais setzt zurzeit die Kolben an. Immer wieder ein bisschen Regen wäre jetzt sehr von Vorteil.“ Man könne aber erst bei der Ernte von einem Erfolg oder Misserfolg sprechen, sagen sowohl Breitenecker als auch Steinböck.

„Auf den Rübenäckern, wo der Rüsselkäfer im Frühjahr gewerkt hat, werden wir bei der Ernte ein richtiges Problem kriegen“, mutmaßt Hannes Steinböck. Durch die Ausfälle sei für die verbleibenden Rüben sehr viel Platz, die dadurch zur Übergröße heranwachsen. „Für solche Rübengrößen ist die Erntemaschine nicht ausgelegt, sie werden möglicherweise nur sehr schwer oder gar nicht geerntet werden können“, so Steinböck.

Ob sich der Klimawandel schon auswirkt, kann Hieger nicht einschätzen. „Es gab immer Schwankungen bei der Ernte“, so Hieger. Eine klare Linie sei nicht erkennbar. Deshalb könne man auch nicht einschätzen, welche Frucht derzeit besonders geeignet sei. „Wichtig ist, dass man nicht ruckartig umstellt – sondern mit Gefühl“, betont er.