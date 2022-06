Sommer-Betreuung in Schulen und Kindergärten gesichert

Werbung

In Neulengbach gibt es auch heuer wieder eine durchgehende Betreuung in den Ferien für Volksschüler und Kindergartenkinder. Stadträtin Maria Rigler ist froh, dass mit den Betreuerinnen wieder eine gute Lösung für die Familien gefunden werden konnte und auch während der gesetzlichen Schließung der Kindergärten in den mittleren drei Ferienwochen eine Betreuung angeboten werden kann.

Sechs Wochen in den Ferien wird in Maria Anzbach eine Betreuung für Kinder angeboten. In Eichgraben gibt es schon seit dem Jahr 2007 eine Ferienbetreuung in der Schule. „Wir waren eine der ersten Gemeinden, die das angeboten hat“, berichtet Bürgermeister Georg Ockermüller.

In den ersten drei und letzten drei Wochen der Sommerferien gibt es auch heuer wieder eine Betreuung für Kinder im Volksschulalter. Auch im Kindergarten wird in diesen sechs Wochen eine Betreuung angeboten. „Die Nachfrage nach einer Ferienbetreuung steigt leicht“, informiert der Gemeindechef.

In Asperhofen ist die Kinderbetreuung in den Ferien erstmals zentralisiert. „Während Corona haben wir gemerkt, dass es nett ist, wenn die ganz Kleinen mit den Großen zusammen sind“, erzählt Gemeinderätin Christina Steinböck. Die Kleinkindbetreuung liege zentral und auch rechtlich sei die Lösung für die Schließzeiten im August einfach. Allerdings sei die Nachfrage gering.

In Kirchstetten gibt es in den ersten und letzten drei Wochen wieder eine Betreuung für Volksschüler und – im Kindergarten Jasmin – für alle Kindergartenkinder. Die Nachfrage sei eher gleichbleibend, sagt Amtsleiterin Natascha Hemmer.

In Altlengbach gibt es durchgehende Betreuung für Kindergartenkinder. In Brand-Laaben hat der Kindergarten in den mittleren drei Wochen geschlossen, in Neustift-Innermanzing in der fünften und sechsten Woche. Die Nachmittagsbetreuung der Volksschulen im Laabental wird an mindestens einem Standort weitergeführt. Lediglich für die letzte Juli-Woche müssen Eltern eine Alternative finden.

Auch Sommerschulen gibt es in der Region wieder, etwa in Neulengbach und Eichgraben.

Sommerbetreuung Ferienspiele in der Region Wienerwald: Spaß ist garantiert

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.