Sport in der Pandemie: „Nachwuchssport wurde an die Wand gefahren“

Eine Katastrophe sei allerdings, dass man in der Pandemie Nachwuchskurse über einen langen Zeitraum absagen musste: „Der Nachwuchs wurde so wie in anderen Sportarten an die Wand gefahren“, bedauert Hofmann.

Region Wienerwald Bewegungsmangel bei Kindern: Sogar laufen kann zu Problem werden

Jetzt seien Anfänger- und Fortgeschrittenen-Kurse wieder sehr gut gebucht. Dass junge Leute Bewegungsdefizite haben, stellen die Naturfreunde nicht fest, denn: „Diese Leute kommen gar nicht. Das ist die Gefahr, dass man diese Gruppe gar nicht erreicht“, so Hofmann.

