Veränderte Gastrowelt: „Ich sudere die Welt nicht krank“

„Das hatten wir alles schon einmal. Ich kann mich erinnern, da haben wir für unsere Fremdenzimmer, die wir damals hatten, einen Heizkostenzuschuss verlangt“, erinnert sich Robert Geidel vom Landgasthof zur Linde in Brand-Laaben. Auch er bemerkt natürlich die aktuellen Preissteigerungen. „Überall gibt es Zuschläge bei den Lieferanten“, berichtet Geidel. Trotzdem steht er dem Ganzen vorerst eher abwartend und beobachtend gegenüber. „Wir schauen, was daherkommt. Ich sudere die Welt nicht krank“, sagt der Gastronom, der aktuell auch von keinem Personalmangel betroffen ist. „Wir haben super Stamm-Mitarbeiter und unveränderte Öffnungszeiten.“

In die selbe Kerbe schlägt auch Gerhard Pree vom gleichnamigen Gasthof in Asperhofen, der den Traditionsbetrieb bereits in der vierten Generation führt. „Personalmäßig haben wir kein Problem, bei uns werden die Mitarbeiter wertgeschätzt.“ Das mache sich bezahlt. Bezahlt mache sich bei ihm auch die Photovoltaikanlage sowie die alternativen Heizformen. „Wir sind schon vor zehn Jahren aus Öl und Gas ausgestiegen“, sagt Pree.

Die Preise wird der Gastronom heuer jedenfalls nicht erhöhen und auch nicht an Qualität oder Leistung einsparen. „Wir hoffen, dass wir so einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass Sie bei uns ein paar schöne Stunden verbringen können“, schreibt Pree auf seiner Website unter dem Titel „Inflationsstopp in unserem Gasthof“. Denn das Unternehmen habe in seiner 110-jährigen Geschichte schon viel erlebt. „Auch wenn es mal ein Jahr nicht so gut läuft, kommen wir gut über die Runden“, zeigt sich Pree ganz entspannt.

Etwas anders sieht die aktuelle Situation Günter Heiss von der Café-Konditorei Heiss & Süß in Neulengbach. Die Öffnungszeiten wurden bei ihm aufgrund von Personalmangel knapp um die Hälfte reduziert. „Wir hatten fast 100 Stunden offen, jetzt nur mehr etwa halb so viel“, berichtet Heiss. Viele, die in der Gastronomie tätig waren, hätten nun in andere Branchen gewechselt, da die Branche für sie nicht attraktiv sei. „Die Zeit ist mehr wert als Geld“, nennt er einen Grund, warum manche nur mehr weniger Stunden arbeiten gehen wollen. „Der wirtschaftliche Schaden ist enorm“, sagt Heiss. Die Speisekarte hat er trotzdem nicht geändert, denn man wolle seinen Gästen ja auch etwas bieten. Dennoch zeigt er sich zuversichtlich, das sich alles wieder einpendeln werde.

