Verschiedene Branchen betroffen: „Bewerber sind Mangelware“

Niederösterreichs Unternehmen können laut einer Studie jede zehnte Stelle nicht besetzen. „Wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel. Wir haben einen Personalmangel, und alle Branchen sind davon betroffen“, sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Für manche ist es unattraktiv geworden, am Wochenende, in der Nacht, am Bau oder in der Gastronomie zu arbeiten. Und manche seien beim Vorstellen halt vorwiegend auf den Stempel für das AMS bedacht, heißt es vonseiten einiger Unternehmer in der Region.

Es ist absolut unverständlich, dass es 400.000 Arbeitslose gibt und Unternehmen kaum Arbeitskräfte finden.“ christian Heiss Geschäftsführer Heiss&Süß

„Geeignete Bewerber sind derzeit Mangelware“, berichtet Straßenmeister Karl Heinrich. Für die offenen Dienstposten in den Straßenmeistereien Atzenbrugg und Neulengbach gibt es wenig Bewerber. Auch ein Lehrling zum Straßenerhaltungsfachmann wird gesucht.

Gute Fachkräfte zu finden, werde zusehens schwieriger, stellt auch Markus Dürer fest. Speziell im Transportwesen sei es Faktum, dass immer weniger 18-Jährige den C-Schein machen. „Das ist eine Kostenfrage und auch eine Frage der Auflagen, die mit einem C-Schein verbunden sind“, weiß Dürer.. Im Altlengbacher Unternehmen haben innerbetrieblich zwei junge Mitarbeiter die Ausbildung absolviert und stehen als Lkw-Fahrer zur Verfügung. „Daher funktioniert das im Großen und Ganzen bei uns“, ist Dürer relativ zufrieden.

Der Mangel an Lkw-Fahrern ist im Lagerhaus Tulln-Neulengbach enorm zu spüren: „Wir suchen seit einem Jahr“, erklärt Herbert Schadenhofer. Früher hätten sich auf eine Stellenanzeige zehn Bewerber beinahe gleichzeitig gemeldet, sagt der Geschäftsführer des Lagerhauses. Jetzt würden wenige Bewerbungen hereinkommen. „Es ist überall Not da, egal in welcher Berufssparte.“

Michael Schnattinger sucht seit einem Jahr nach Personal für seine Apotheke in Neulengbach. Foto: Christine Hell Foto: Leonhard Hell

Dass es enorm schwierig ist, Personal zu finden, weiß auch Christian Heiss zu berichten. Für den Geschäftsführer der Mehlspeisproduktion Heiss & Süß in Altlengbach ist es unverständlich, dass es einerseits 400.000 Arbeitslose gibt und gleichzeitig kaum Arbeitskräfte zu finden sind. Nicht nur Fachkräfte sind kaum zu bekommen, selbst nach Hilfskräften für die Verpackung suche man vergeblich. „Mir haben bei Vorstellungsgesprächen schon Leute direkt ins Gesicht gesagt, dass sie mit Arbeitslosengeld und Pfusch mehr verdienen, als wenn sie um 1.600 Euro arbeiten gehen“, ist Heiss entsetzt. Es müsse abgestellt werden, dass Leute zum Arbeitslosengeld auch noch geringfügig arbeiten gehen dürfen. So könne man die wenigsten motivieren, in einen Betrieb arbeiten zu gehen. Heiss plädiert dafür, den Mindestlohn zu erhöhen und das Arbeitslosengeld niedriger anzusetzen. Genauso wie er suche auch sein Bruder Günter Heiss in der Konditorei in Neulengbach Arbeitskräfte. „Jeder der derzeit arbeiten will, findet in kürzester Zeit eine Stelle“, ist der Geschäftsleiter überzeugt. Es bestehe einfach kaum mehr Interesse an geregelter Arbeit.

Der Kirchstettner Manuel Gnasmüller hat vor gut zwei Jahren sein Fliesenfachgeschäft eröffnet. „Ich habe echt Glück mit meinem sehr engagierten Team“, sagt er. Doch auch er ist auf der Suche nach Personal: eine Fachkraft, ein Lehrling und ein Helfer fehlen. „Die Suche nach geeignetem Personal gestaltet sich jetzt enorm schwierig“, weiß auch Gnasmüller. Johannes Kuhrn, Installateurmeister in Brand-Laaben, ist ebenso auf der Suche nach Personal. Er berichtet: „Trotz höherer Bezahlung gibt es kaum Bewerber.“ Er nimmt per sofort einen Lehrling und einen Installateurgesellen auf.

Auch Installateurmeister Johannes Kuhrn sucht Arbeitskräfte. Foto: Leonhard Hell

Auch im Verkauf und im Gesundheitsbereich ist Personal knapp: „Wir suchen schon seit einem Jahr“, erklärt Michael Schnattinger von der „Apotheke zum Wienerwald“ in Neulengbach. Ein Schild an der Eingangstür weist darauf hin, dass sowohl eine Pharmazeutische kaufmännische Angestellte als auch ein Lehrling gesucht werden. „Eine Bewerbung für den Lehrling haben wir da, dieser könnte aber erst im Sommer bei uns beginnen“, sagt der Leiter der Apotheke. „Ab und zu kommt jemand herein, der an der Angestellten-Stelle Interesse zeigt“, berichtet Schnattinger. Er weiß aber, dass es besonders in diesem Bereich sehr viele offene Stellen gibt. Der Personalstand sei sehr knapp in der Apotheke, resümiert Schnattinger, „aber es läuft noch gut, weil mein Team sehr fleißig und engagiert arbeitet.“

Lediglich die Rauchfangkehrer, die selbst als Glücksbringer gelten, dürften das Glück gepachtet haben: „Mein Stammpersonal bleibt konstant. Ich habe nur vor, heuer wieder einen Lehrling aufzunehmen“, erklärt Michaela Hailand, die Inhaberin vom Unternehmen Oismüller Altlengbach.

