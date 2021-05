„Ich könnte Tag und Nacht arbeiten“, erklärt Josef Kuhrn. Er betreibt einen Installateurbetrieb in Brand-Laaben und er bezeichnet die Auftragslage in seinem Betrieb als sehr gut. Es kommt sogar so weit, dass er einzelne Aufträge nicht mehr annehmen kann, weil die Arbeitskräfte fehlen. „Ich habe bereits Inserate aufgegeben, auf die sich nicht ein einziger gemeldet hat“, berichtet Kuhrn. Und auch vom AMS sei bisher kein potentieller Arbeitnehmer gekommen.

Genau so ist es auch beim Elektrofachbetrieb Ritzengruber in Maria Anzbach: „Wir würden sofort einen Elektriker aufnehmen“, berichtet Isabella Ritzengruber. Es sei bereits versucht worden, über das AMS an geeignete Mitarbeiter zu kommen, aber die Facharbeiter fehlen einfach, so die Gattin des Geschäftsführers. „Bei beinahe jedem Handwerksbetrieb sieht man Schilder mit Facharbeitersuche“, sagt Isabella Ritzengruber, man sei dabei, das Handwerk jetzt aufzuwerten, aber diese Bemühungen seien viel zu spät passiert. Isabella Ritzengruber berichtet von einer sehr guten Auftragslage: „Besonders der Bau von privaten Schwimmbädern und die Installation von Elektroauto-Ladestationen boomen.“ Man merke deutlich, dass die Menschen einerseits Geld investieren wollen und andererseits es sich daheim gemütlich machen, stellt Ritzengruber fest.

Dass es derzeit beinahe unmöglich ist, geeignete Facharbeitskräfte zu finden, berichtet auch Karl Bauer, Chef von Tischlerei Bauer in Neulengbach und Krems: „Wir suchen eine Fachkraft für den Verkauf, finden aber niemanden.“ Die Auftragslage ist sehr gut. „Die Leute sind jetzt lange Zeit vermehrt daheim gewesen und konnten nicht auf Urlaub fahren, mutmaßt Bauer, „da wird in die eigenen vier Wände investiert.“