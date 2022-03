Waldbrand-Übung: Löschwasser auf den Schöpfl gepumpt

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Auf knapp 900 Metern Seehöhe liegt die Schöpflhütte – beliebtes Ziel für Wanderer aus Nah und Fern. Am Wochenende waren diesmal aber nicht nur Wanderer in Richtung Hütte unterwegs, sondern 60 Feuerwehrkameraden des Katastrophenhilfsdienstes. Sie übten für den Ernstfall, der – aufgrund der aktuellen Trockenheit – schneller eintreffen kann, als man glaubt: Denn Ziel der Übung war die Bekämpfung eines Waldbrandes. „Dazu legten die Kameraden eine 3.160 Meter lange und über 430 Höhenmeter reichende Relaisleitung mit sieben Pumpen auf den Schöpfl“, berichtet KHD-Zugskommandant Michael Gruber über die herausfordernde Übung. Eine Relaisleitung besteht aus mehreren in Serie geschalteten Pumpen und wird für die kontinuierliche Zuführung von Löschwasser in den Einsatzbereich aufgebaut.

Über 1.000 Liter Wasser pro Minute hinaufbefördert

Das Wasser wurde von einem Teich in Wöllersdorf entnommen. Großteils auf einer Forststraße, aber auch durch unwegsames Gelände wurden die Zubringerleitung verlegt und die Pumpen platziert. Auch Ausfälle wurden geprobt. Kontinuierlich konnte die beförderte Löschwassermenge auf 1050 Liter Wasser pro Minute gesteigert werden.

Dass die Feuerwehren wieder eine professionelle Leistung ablieferten – die Leitung war in etwa einer Stunde betriebsbereit – davon konnten sich die Innermanzinger Bürgermeisterin Irmgard Schibich, Laabens Bürgermeister Hermann Katzensteiner, der Altenmarkter Bürgermeister Josef Balber, Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder, Abschnittsfeuerwehrkommandant Richard Kraus, KHD-Bereitschaftskommandant-Stellvertreter Markus Dirnbacher sowie Alexander Cepko von der Feuerwehr Altenmarkt überzeugen.

Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder war voll des Lobes und fasst prägnant zusammen: „Gut ausgebildet, gut ausgerüstet und hoch motiviert! Es war eine tolle Übung, alle Ziele wurden erreicht. Bei einer Löschwasserförderung über mehr als drei Kilometer und viele Höhenmeter müssen alle beteiligten Einheiten gut zusammenspielen. Das hat sehr gut funktioniert.“ Da die Gefahr eines Waldbrandes immer mehr zunehme, seien derartige Übungen sehr wichtig.

