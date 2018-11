22,5 Grad – nur zwei Mal seit Beginn der Aufzeichnungen war es in St. Pölten in diesem Monat wärmer als am 6. November des heurigen Jahres. Diese Temperaturen sorgen nicht nur dafür, dass es viele Menschen an die frische Luft lockt, sondern auch für mehr Arbeit – denn auf den Baustellen kann noch fleißig gewerkt werden. „Die Saisonarbeitslosigkeit hat vor allem im Baugewerbe noch nicht eingesetzt. Sie hängt eben von der Witterung ab und verschiebt sich wie schon 2017 in den Dezember“, weiß AMS-Leiter Thomas Pop.

NOEN

Mit gemischten Gefühlen wird der warme Herbst in der Gastronomie gesehen. „Diejenigen, die einen Schanigarten haben, freuen sich natürlich, dass diese noch sehr gut besucht werden“, erzählt Wirte-Obmann Leo Graf. Der Fall ist das etwa im „Heiss und Süß“ in Neulengbach: „Die warmen Novembertage nutzen die Menschen, sie nehmen an unseren Tischen im Freien Platz und genießen die wärmenden Sonnenstrahlen und unseren Kaffee“, sagt Manuela Krückl. Damit es gemütlich zum Sitzen ist, wurden die Sessel mit warmen Decken bestückt.

Nach Eis werde kaum gefragt, obwohl das bei Sonnenschein und den milden Temperaturen freilich ein Thema wäre, berichtet die engagierte Kellnerin, stattdessen genießen die Gäste die Faschingskrapfen, die seit Anfang Oktober im Angebot sind. „Nur der Glühwein dazu muss noch etwas warten“, lacht Krückl, der werde aber auch spätestens beim ersten Kälteeinbruch zubereitet.

Während sich die einen über das warme Wetter freuen, bereitet es anderen Probleme. Eine ganz andere Kaufbereitschaft als üblich legen beispielsweise die Kunden in Marthas Schuhkastl in Neulengbach an den Tag: „Natürlich hält sich die Nachfrage nach warmen Schuhen und festen Winterstiefeln jetzt sehr in Grenzen, das warme Wetter ist ganz deutlich zu spüren und sorgt für Umsatzeinbußen“, klagt Martha Gruber.

Die Inhaberin des Schuhkastls hofft auf baldige Winterkälte und damit verbunden auch auf Nachfrage nach wärmendem Schuhwerk. Sollte es kalt werden, ist man im Schuhkastl jedenfalls gerüstet. Rot sei die Modefarbe in diesem Winter, aber auch grau und schwarz, damit die Schuhe zum übrigen, heuer oft karierten Outfit gut kombiniert werden können, berichtet die Schuhfachfrau. „Der Renner sind derzeit leichte Wollschuhe, die gibt’s in vielen Farben.“

Probleme in der Landwirtschaft

Auch den Landwirten bereitet das Wetter Schwierigkeiten – sie kämpfen mit der Trockenheit. „Im Wald ist es besonders problematisch“, weiß Bezirksbauernkammer-Obmann Anton Hieger. Er hofft auf baldige Besserung und beispielsweise auf „romantische Weihnachten mit einem halben Meter Schnee. Der geschmolzene Schnee würde dann auch ins Grundwasser eindringen und die Situation hier verbessern.“ Das hofft auch Bezirksbauernrat Michael Göschelbauer: „Die Böden sind sehr trocken, der Wind hat zusätzlich alles ausgetrocknet. Der Feldaufgang bei der Wintersaat ist teilweise problematisch. Es ist höchste Eisenbahn für Regen. Sonst haben wir bald auch zu wenig Wasser für das Vieh. Auch die Quellen rinnen nicht ewig“, sagt der Bezirksbauernrat, der sich außerdem Frost wünscht.

Neben der Trockenheit kämpfen die Landwirte auch mit Schädlingen. „Einige Bäume sind noch vom Borkenkäfer

befallen. Das ist zu dieser Zeit für uns neu, aber eigentlich nicht verwunderlich. Denn schließlich ist dieses Ungeziefer bei Temperaturen um 17 bis 18 Grad aktiv. Normalerweise ist ab September Schluss damit“, weiß Anton Hieger und betont auch, dass sich gerade Schädlinge auf veränderte Bedingungen gut einstellen können. „In der Region Neulengbach gibt es neben den Borkenkäfern auch Engerlinge, die das Wurzelzeug abfressen“, ergänzt Göschelbauer.

Etwas Positives können Göschelbauer und Hieger den warmen Temperaturen aber doch abgewinnen: „Die Feldarbeit war angenehm, bei der Ernte gab es keine Verschmutzungen.“