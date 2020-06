EVN Wasser ist der größte Wasserversorger in Niederösterreich. Für 580.000 Einwohner ist EVN Wasser der Trinkwasserlieferant in 770 teil- oder vollversorgten Katastralgemeinden. In der Region Wienerwald werden Asperhofen, Brand-Laaben, Eichgraben, Maria Anzbach, Kirchstetten und Neustift-Innermanzing komplett von der EVN mit Wasser versorgt.

In Neulengbach läuft die Wasserversorgung zum Großteil über Eigenwasser: „90 bis 95 Prozent des Bedarfs können wir selbst abdecken“, berichtet Bürgermeister Franz Wohlmuth. Mit den beiden Hochbehältern in Dreiföhren und am Kleebühel mit einem Fassungsvermögen von 1.500 Kubikmetern komme man gut über die Runden. Die Wasserqualität sei gut, der hohe Kalkgehalt ist aber ein Thema. Einzelne Ortsteile wie Markersdorf oder Inprugg sind ans EVN-Wasser angeschlossen, weil die Leitungen dort vorbeiführen. „Wir haben mit EVN auch einen Vertrag, dass wir bei Bedarf Wasser zukaufen können, zum Beispiel in einem Brandfall, bei einem Rohrbruch oder wenn eine Pumpe kaputt wird“, erläutert der Bürgermeister. Auch im Vorjahr, als der Hochbehälter am Kleebühel neu errichtet wurde, wurde mehr EVN-Wasser benötigt. Und wenn das Freibad und private Bäder gefüllt werden, kann es mit der eigenen Wasserversorgung in der Stadtgemeinde Neulengbach auch knapp werden.

Gemeinde Im Einsatz: Die Wassermeister der Stadt Neulengbach.

Die Gemeinde Altlengbach hängt in erster Linie an der Wiener Wasserleitung, einige Ortsteile sind an andere Netze angebunden. „Die Qualität ist gut und die Versorgungssicherheit ist gegeben“, hält Bürgermeister Michael Göschelbauer fest. Gestiegen ist der Wasserverbrauch während des Corona-Shutdowns, als viele Leute daheim waren: „Da haben wir gemerkt, dass wir mit mehr Speichervolumen arbeiten müssen, weil der Verbrauch extrem hoch war“, sagt Göschelbauer. Mit der Wasserqualität in der Gemeindechef zufrieden: „Wir hatten erst unlängst eine Wasserprüfung, das Ergebnis ist gut.“

Eichgraben gehört zu jenen Gemeinden, die mit dem Wasser der EVN vollversorgt werden. „Trotz des in den letzten Wochen massiv gestiegenen Wasserverbrauchs ist die stabile Wasserversorgung gesichert“, sagt Bürgermeister Georg Ockermüller. Auf Basis einer Prioritätenliste wird das Wasserleitungsnetz nach und nach erneuert. Der Wasserverbrauch ist in der letzten Zeit gestiegen, daher der Appell des Bürgermeisters an Schwimmbadbesitzer: „Pools keinesfalls über Hydranten befüllen!“

Auch Kirchstetten bezieht das Wasser von der EVN. An das Netz angeschlossen sind alle Ortsteile bis auf die höchstgelegene Katastrale Oberwolfsbach. Dort gibt es bereits seit über 100 Jahren eine eigene Ortswasserleitung, die von mehreren Brunnen gespeist wird. Zuletzt angeschlossen wurde die Katastrale Doppel, wo sich die Bewohner lange gegen die Wasserleitung ausgesprochen hatten. Durch die Verschlechterung des Brunnenwassers war der Lückenschluss aber unumgänglich. Die Wasserqualität stimmt seit dem Anschluss ans Netz überall.

Ein Dauerbrenner war in Kirchstetten lange die Privatisierung des Wasserleitungsnetzes. Vor drei Jahren sprach sich der Gemeinderat nach langen Debatten dagegen aus.

Den Wasserverlusten auf der Spur

Auch höhere Wasserverluste sind in Kirchstetten schon lange ein Thema. Der neu gewählte Ausschussobmann Patrick Paul will das heuer in Angriff nehmen: „Wir hatten in den letzten zwei Jahren Verluste von bis zu 20 Prozent. Das ist zu viel, da müssen wir gegensteuern. Dafür muss eine Gemeinde aber auch Ressourcen bereitstellen.“

Eine mögliche Fehlerquelle sind Hydranten: In Kirchstetten sollen diese in den kommenden Monaten sukzessive gewartet oder ausgetauscht werden. Manchmal sind es aber auch punktuelle Entnahmen: In Doppel kam es vor einigen Wochen zu einem alarmierenden Druckabfall – bei Bürgermeister und Ausschussvorsitzendem liefen ausgerechnet an einem Feiertag-Vormittag die Telefone heiß. Das Rätsel war schnell gelöst: Bei einem zentralen Hydranten im Dorf war eine große Menge Wasser entnommen worden, um einen Pool zu füllen. Für einige Dorfbewohner, die gerade unter der Dusche standen, war das eine unangenehme Überraschung.