Die Weihnachtstage sind für Dechant Wilhelm Schuh arbeitsreiche Tage: „Der 24. Dezember ist mit den letzten Vorbereitungen für die Liturgie der beiden Kinder-Weihnachtsgottesdienste am Nachmittag ausgefüllt“, berichtet der Maria Anzbacher Pfarrer. Am Abend gibt es ein gemeinsames Essen mit dem Kaplan und der Haushälterin.

Dechant Wilhelm Schuh tut es leid, dass er seine Familie im Waldviertel heuer nicht sehen kann. Riedl

„Anschließend werden wir gemeinsam beim Christbaum und der Krippe bei einer kurzen Feier innehalten. Danach werde ich mich für die Mette um 22 Uhr vorbereiten.“ Der Christtag beginnt mit dem Festgottesdienst in der Kirche. Der am Stefanietag geplante Besuch bei der Familie und Verwandte im Waldviertel wird aufgrund von Corona heuer nicht möglich sein, bedauert der Geistliche.

Nur Teil der Familie ist dabei

„Besonders bedaure ich, dass das Musikalische zu kurz kommt.“ Elfriede Bruckmeier, Eichgraben

Auch die Eichgrabener Galeristin und Schriftstellerin Elfriede Bruckmeier muss auf einen Teil ihrer Familie verzichten. Sie genießt seit einigen Monaten zwar dank der Corona-Pandemie die Gesellschaft ihres Sohnes Stephan – seines Zeichens Schauspieler, Regisseur und Autor - der jetzt wieder mehr Zeit in Österreich verbringt. Aber der Heilige Abend wird bei Elfriede und Stephan Bruckmeier heuer etwas ruhiger als sonst verlaufen. Normalerweise wäre Enkel Jonathan mit seiner Familie aus Deutschland angereist.

Doch Corona macht diese Pläne zunichte. „Den Heiliger Abend feiere ich mit Stephan, den Christtag mit meiner Schwester - diesmal ohne Großfamilie“, erzählt Elfriede Bruckmeier. „Am Abend kommt vielleicht noch meine Nichte mit ihrem Lebensgefährten, dann ist ja wieder Schluss mit lustig“, sagt Bruckmeier.

Auch ihr Sohn Stephan muss auf seine Gattin Winnie verzichten, die bei ihrer Familie in Kenia ist. „Von der Urenkelin Tuva bekomme ich ein Video“, freut sich Elfriede Bruckmeier. Auch die Schwiegertochter wird sich am Heiligen Abend per Video melden. Besonders bedauert sie, dass das Musikalische zu kurz kommt. „Dass ich zu Weihnachten nicht singen darf ist sehr traurig! Aber Eichgraben Vokal macht eine virtuelle Weihnachtsfeier über Zoom“, freut sie sich.

Und wie verbringen Politiker den Heiligen Abend?

Der Neulengbacher Bürgermeister Franz Wohlmuth feiert daheim mit Frau, Sohn, Schwiegertochter und den beiden Enkelkindern. „Es ist nur unser Haushalt, von außen kommt niemand, leider, aber das ist halt so.“ Auch das am 26. Dezember geplante Treffen mit Tochter, Schwiegersohn und Enkelkindern entfällt. Geschenke werden nur vorbeigebracht.

Die Neulengbacher SP-Fraktionsvorsitzende Julia Amplatz und der SP-Stadtparteiobmann Mario Drapela verbringen den Heiligen Abend in Kärnten: „Wir feiern nur im kleinen Kreis, mit meinen Eltern und meinem Bruder“, erzählt Julia Amplatz. Weihnachtseinkäufe hat sie zum Großteil schon im September erledigt. Mit den Großeltern gibt es nur ein kurzes Treffen: „Sie bekommen die Geschenke über den Gartenzaun.“

Auch der Grüne Vizebürgermeister Paul Mühlbauer feiert heuer „deutlich reduziert“, wie er sagt: „Große Familienfeste finden nicht statt, aber ein Treffen mit meinen Cousins und Cousinen geht sich aus.“

Bei der Grünen Nationalratsabgeordneten Elisabeth Götze ist eine große Familienfeier heuer auch nicht möglich: „Ich habe fünf Geschwister und wir sind üblicherweise mindestens 25 Personen. Aber das ist auch immer ein ziemlich großer Rummel, und ich freue mich auf ruhige Weihnachten heuer“, erzählt die Eichgrabenerin. Sie wird mit ihrem Mann und den drei Kindern feiern. „Die beiden Großen arbeiten derzeit im Ausland, daher ist das schon etwas Besonderes, sie wieder bei uns zu haben“, freut sich Götze.