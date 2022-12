Weihnachten: Zeit mit der Familie wird genossen

Adventzeit und Weihnachtsfeiertage sind für Sängerin Martina Steffl meist sehr arbeitsreich. Umso wichtiger ist der Sängerin und Musikpädagogin, den Heiligen Abend in aller Ruhe im Kreise ihrer Familie mit Mann, Sohn und Mutter zu verbringen. Am Vortag wird gemeinsam der Baum geschmückt und vorgekocht: „Seit über zwei Jahrzehnten gibt es in Angedenken an meine Großmutter Rindsrouladen, eine Speise, die ich als Kind ganz besonders gern bei ihr gegessen habe“, verrät die Neulengbacherin.

Am 24. Dezember gibt es ein gemeinsames Frühstück, einen gemütlichen Spaziergang mit anschließendem Kirchenbesuch, Weihnachtsliedersingen zu Hause und dann die Bescherung. „Es ist stets ein ruhiges und besinnliches Fest, an dem auch an alle Familienmitglieder gedacht wird, die nicht mehr unter uns sind“, so Martina Steffl. Da sie an den darauffolgenden Tagen sängerisch in Einsatz ist und der Wecker am Christtag bereits um 5 Uhr früh läutet, darf sie am Heiligen Abend nicht auf die rechtzeitige Bettruhe vergessen: „Leider.“

Auch die Neulengbacher Autorin Magda Woitzuck verbringt Weihnachten daheim: „Ich freue mich darauf, mit meiner Familie und den Freunden an einem Tisch zu sitzen. Solche Zusammenkünfte sind unter dem Jahr ja oft nicht so einfach zu organisieren“, erzählt die Schriftstellerin.

Familie wird auch bei Bürgermeister Jürgen Rummel groß geschrieben. Am 25. und 26. Dezember gibt es einen „Verwandtschaftsmarathon“, doch der 24. Dezember gehört ganz der eigenen Familie. „Den Heiligen Abend feiern wir komplett im kleinsten familiären Rahmen. Wir gehen am Nachmittag in die Kindermette in St. Christophen, danach wird gekocht und gegessen.“

Aufregung bei den Kindern

Nach dem Essen – heuer gibt es Lachsforelle – läutet dann das Glöckchen, und die Bescherung beginnt. Die Kinder seien schon Tage vor dem Fest sehr aufgeregt, erzählt der Neulengbacher Politiker. Er hofft, dass er selbst bis zum Heiligen Abend wieder fit ist, nachdem ihn eine Grippe in der Vorwoche erwischt hat.

Für Beate Raabe-Schasching ist Weihnachten sehr bunt und vielfältig geworden. Auch bei ihr steht das Fest im Zeichen der Familie: „Es ist ein Wiedersehen, ein Zusammensein von Menschen von 5 Jahren bis 90 Jahren. Für diese zu kochen und sie alle kulinarisch zu verwöhnen macht mir große Freude - und da ist alles dabei von vegan bis deftig fleischig.“ Geschenke bekommen nur die Enkelkinder. „Das Zusammensein ist unser größtes Geschenk“, so die Chefin des Neulengbacher Frauennetzwerks.

Für Georg Schröder lautet das Zauberwort in der hektischen Weihnachtszeit Gelassenheit: „Das ist die beste Voraussetzung für ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest, das aufgrund der großen Familie auf mehrere Tage verteilt gefeiert wird“, erzählt der Bezirksfeuerwehrkommandant aus Totzenbach. Der Heilige Abend wird traditionell im kleinen Kreis verbracht.

Eine große Frage stellt sich „alle Jahre wieder“: Was kommt auf den Tisch? Die NÖN hat beim Neulengbacher Kunsthistoriker Hannes Etzlstorfer nachgefragt: „Am Heiligen Abend werden zumeist gebackene Fischfilets oder gebackene Hühnerschnitzel serviert. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viele Gäste sich angesagt haben.“ Bei vollem Haus wird auch eine gemischte Platte - Gebackenes von Fisch und Huhn - aufgetragen.

Große Frage: Fisch oder Fleisch?

Am Christtag wird dann Tafelspitz in der klassischen Wiener Beilagenversion mit Erdäpfelschmarrn und Apfelkren serviert. „Der kulinarische Höhepunkt zu Weihnachten bildet aber wie jedes Jahr Schokomousse nach einem sehr komplizierten Rezept meiner Schwiegermutter“, verrät Etzlstorfer. Auf diese Köstlichkeit freut er sich besonders, denn die gibt es nur einmal im Jahr.

