Wein von den Rotariern für den guten Zweck

Initiativen für junge Menschen, soziale Härtefälle und internationale Hilfsprojekte unterstützt der Rotary Club Neulengbach-Wienerwald. Geholfen wird mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Verschiedene Aktionen werden durchgeführt, um zu Spendengeldern zu kommen. „Wir stehen zum Beispiel heuer wieder beim Reserlmarkt“, informiert Astrid Kratschmann. Die Neulengbacherin war bis vor Kurzem Präsidentin der Rotarier und fungiert jetzt als Past Präsidentin. Neue Präsidentin ist seit Juli Monika Medek.

Im Verein wurde länger überlegt, auf welche Weise man zu Spendengeldern kommen könnte: „Wir haben festgestellt, dass wir irgendein Giveaway brauchen“, sagt Martin Michalitsch, der im nächsten Juli die Präsidentschaft übernehmen wird. Die Wahl fiel auf Wein, und zwar auf einen Grünen Veltliner vom Weingut Leopold Figl im Traisental. Jede Flasche hat ein schönes Logo mit der Neulengbacher Burg. Eine Bouteille kostet zehn Euro, ein Teil der Einnahmen fließt in den Spendentopf des Rotary Clubs Neulengbach Wienerwald. Unter dem Motto „Gutes genießen, Gutes unterstützen“ kann man also mit dem Kauf von einem guten Weißen einen Beitrag zu den Hilfsaktionen der Rotarier leisten.

Wir sind bunt gemischt, das ist ein nettes Prinzip. martin michalitsch Künftiger Rotarier-Präsident

Vor knapp fünf Jahren wurde der Rotary Club Neulengbach-Wienerwald gegründet, 27 Mitglieder zählt er derzeit. „Es sind viele verschiedene Leute dabei, Ärzte, Handwerker, Lehrer, eine Opernsängerin. Wir sind bunt gemischt, das ist ein nettes Prinzip“, meint Martin Michalitsch.

Kinder und Jugendliche liegen den Rotariern besonders am Herzen. So wurde heuer etwa die sonderpädagogische Ferienbetreuung in Kirchstetten wieder unterstützt, und zwar mit 12.000 Euro. Auch im nächsten Jahr wollen die Rotarier dieses spezielle Kinderprogramm wieder fördern.

Auch die Umwelt ist ein Thema bei den Rotariern: Die Initiative „Bienen für die Region“ ist im Zuge der Clubgründung im November 2017 entstanden. Die Artenvielfalt soll durch gezielte Projekte erhalten werden und das Bewusstsein für Bienen, Nützlinge, Biodiversität soll gestärkt werden. Der Bienenpark in Eichgraben wurde errichtet, Imkerausbildungen werden vom RCNW unterstützt. Und auch bei sozialen Härtefällen will der RCNW Hilfe leisten: Ein Teil der Spendengelder ist dafür vorsehen, Familien aus der Region, die nach schweren Schicksalsschlägen oder anderen Umständen in eine Notlage geraten sind, schnell unbürokratische finanzielle Hilfe zukommen zu lassen.

Besprochen werden die einzelnen Aktionen bei den Clubabenden, die zweimal pro Monat im Lengbachhof in Altlengbach stattfinden.

