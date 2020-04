Die Gasthäuser sind nach wie vor zu, etliche Wirte bieten daher für ihre Kunden Abhol- oder Lieferservice.

Seit der Vorwoche versorgen David und Monika Orsag vom Weingartl in Neulengbach ihre Kunden wieder mit frisch Gekochtem. Sowohl Selbstabholung vom Lokal im Alten Markt als auch Zustellung ist möglich. Bezahlt wird mit Bargeld im Kuvert. Am ersten Tag sei wenig los gewesen, berichtet der Weingartl-Chef, dann sei es etwas mehr geworden. Was ist besonders gefragt? „Fisch kommt gut an. Und natürlich unser Schnitzel: Omas Schnitzel im Schmalz in der Pfanne gebacken“, schildert Orsag. Nachdem auch die Konditoreien zu sind, sei auch Süßes wie Malakofftorte, Apfelstrudel und Powidltascherl gefragt.

Omas Schnitzel jetzt zum Abholen

Speisen zum Abholen gibt es seit der Vorwoche auch beim Gasthof Gnasmüller in Totzenbach, auch dort war der Start eher mäßig, nur wenige Mahlzeiten wurden bestellt. „Es ist ein bisschen schwierig, wir hoffen, dass es mehr wird“, sagt Petra Gnasmüller. Sonst würde sich der Aufwand nicht auszahlen.

Rindsuppe, Putenschnitzel oder Spargelpasta – das und mehr können sich Kunden jetzt auch von der Schulzhütt’n in Altlengbach abholen. „Die Speisenausgabe erfolgt täglich von 11 Uhr bis 15 Uhr“, berichtet Chef Johannes Schulz. Er bietet außerdem dreimal in der Woche ein Lieferservice für die Kunden an. In Laaben haben die Gasthäuser Schilling und Kari ein Abholservice für Speisen, in Innermanzing gibt’s Speisen vom Gasthaus Schilling und vom Ristorante Brachetti.

Auch im Eichgrabener Lokal „Mo‘s“ versucht man, das Beste aus der Situation zu machen. „Ich stehe mit meiner Frau und drei Mitarbeitern im Betrieb, die möchte ich unbedingt behalten. Deshalb habe ich sie zur Kurzarbeit angemeldet“, erzählt Chef Philipp Wimmer-Joannidis. „Damit nicht nur die Menschen in Eichgraben und Umgebung davon profitieren, haben wir eine Lösung für ganz Österreich gesucht – und gefunden“, berichtet der Gastronom. Unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ versuche man gesunde, hochwertige Lebensmittel perfekt zu konservieren und die Kunden damit zu versorgen, fasst Isabelle Wimmer-Joannidis die Neuigkeiten zusammen.

Onlineshop für Selbsgekochtes

Neben der Zubereitung der Menüs für den „Corona-Lieferservice“ arbeiten die beiden an einem Onlineshop. „Ich möchte unsere Speisen in Einmachgläsern auch online anbieten: selbstgekochte Ware, ohne Konservierungsmittel, mit einem hohen Bioanteil“, so der Chefkoch. mo-togo – so soll der Onlineshop heißen.