Seit einem Jahr ist der Verein Laabensmittel bestens unterwegs und die Vermarktung läuft optimal, berichten die Landwirte Rudi Stadlmann und Michael Wochner. Auch beim Monatsmarkt am Koglhof ist Laabenmittel immer mit einem Stand vertreten. Der Verein bietet eine große Palette von Produkten aus der Region an. „Es ist unglaublich, was man alles schafft, wenn Landwirte an einem Strang ziehen“, so Michael Wochner. Seit einem Jahr werden die Produkte auch im Lagerhaus Laaben, Sabines Greisslerei und am Baunerhof der Familie Effenberger in Pirat angeboten.