Asperhofen hat die größte Topothek Europas

Acht bis zehn Stunden verbringt Josef Noll täglich damit, alte Fotos einzuscannen, diese mit Schlagworten zu versehen und zeitlich einzuordnen. Seit über drei Jahren macht er das für die Topothek Asperhofen. Insgesamt hat er bereits 57.210 Beiträge zusammen getragen – und hat damit die größte Topothek Europas. „Die zweitgrößte ist in Oberösterreich mit ungefähr 29.334 Beiträgen, damit man sich die Dimension vorstellen kann“, sagt Noll.

„Man muss grundsätzlich schon dahinter und manchmal lästig sein.“

Die alten Fotos bekommt er von überall her. Viele Leute bringen sie vorbei, oft fallen ihm aber auch durch Zufall Dokumente oder alte Bilder in die Hände. „So hat meine Frau zum Beispiel beim Pfarrcafé in Johannesberg drei alte Fotos aus der Volksschulzeit einer Besucherin dort bekommen“, erzählt Noll.

Manchmal werden ihm auch gleich riesige Steigen mit Bildmaterial übergeben. „Man muss aber grundsätzlich schon dahinter und manchmal lästig sein“, gibt Noll zu bedenken.

Neben Dokumenten und Fotos hat Noll übrigens auch Matriken aus der Matricula der Diözese St. Pölten in die Topothek integriert, ungefähr 23.000 Matriken der Pfarren Asperhofen und Johannesberg hat er veröffentlicht. „So können sich die Leute ihren Stammbaum basteln“, bietet der Wimmersdorfer einen besonderen Service an.

Langweilig wird ihm bei der Arbeit übrigens nie. „Ich mache es einfach richtig gerne. Es gibt so viele verschiedene Perspektiven und man erfährt so viel – auch über die Wurzeln der eigenen Familie habe ich einiges herausgefunden“, erzählt Noll. Besonders stolz ist er auf ein Erinnerungsblatt aus dem Ersten Weltkrieg sowie einen Heimtatschein und die 1.100 Dias und Fotos über die Geschichte der Berg- und Naturwacht.

Zwischen fünf und zehn Besucher sehen sich übrigens täglich die Topothek online an. „Die meisten sind Stammbesucher, die wissen wollen, was es wieder Neues gibt“, sagt Noll, der neben der Topothek auch noch beim Verein Familia Austria Matriken aus der Kurrentschrift übersetzt. „Und natürlich darf auch der wöchentliche Schnapsernachmittag nicht fehlen“, lacht Noll.

