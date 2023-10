Neulengbacher Gemeinderat tagte nur eine Viertelstunde

Alois Heiss forderte eine Aufhebung eines Gemeinderatsbeschlusses aus dem Vorjahr, in dem Gebührenerhöhungen beschlossen wurden. Der Stadtrat begründete den Antrag mit einem Beschluss im Nationalrat, wonach die Gemeinden einen einmaligen Zuschuss in der Höhe von 150 Millionen Euro bekommen sollen - als neuerliche inflationsdämpfende Maßnahme sollen die Steigerungen bei den Benützungsgebühren der Gemeinden für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr abgefedert werden. Heiss meinte einmal mehr, dass in Neulengbach eine Erhöhung der Gebühren nicht notwendig sei. Und er betonte: „Die hohe Inflation benötigt eine wirkungsvolle Bekämpfung auf allen Ebenen. Die Stadtgemeinde Neulengbach darf sich nicht ausschließen.“

Der Dringlichkeitsantrag wurde von allen anderen Fraktionen abgelehnt. Für Bürgermeister Jürgen Rummel ist keine Dringlichkeit gegeben, weil jetzt die Verhandlungen mit den Ländern laufen. „Wenn die Gemeinden etwas bekommen, dann erfolgt natürlich 1:1 eine Auszahlung an die Bürger“, betonte er. In der Dezember-Sitzung des Gemeinderats könne man über das Thema weiterreden.

Beschlossen wurden in der Sitzung die Sanierung eines Flachdaches bei einer Gemeindewohnung in der Wienerstraße und die Benennung eines Steiges in Tausendblum als „Blumensteig.“ Auch Arbeiten für die Errichtung eines Fahrbahnteilers an der B19 in Inprugg und eine Subvention für die Volkshochschule Neulengbach wurden beschlossen.