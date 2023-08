Flüchtlingskinder dürfen bei Sommercamp in Neulengbach mitkicken

Das Sommercamp des Fußball-Nachwuchses beim USV Neulengbach hat schon Tradition und erfreut sich großer Beliebtheit. Auch heuer ist das Camp restlos ausgebucht. Diesmal gibt es eine Premiere: 36 Kinder des Flüchtlingsprojekts Ute Bock können an dem Camp teilnehmen. Zustande gekommen ist diese Kooperation durch Thomas Erhart von der salexius GmbH.

„Das ist eine super Sache. Fußball ist menschenverbindend“, betont Thomas Wirnsberger, Obmann des USV Neulengbach. Und weiter: „Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Integration und Teilhabe von geflüchteten Kindern zu leisten und ihnen eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Leidenschaft für den Sport entfalten können.“

Um die 70 Kinder nehmen üblicherweise an dem Camp in Neulengbach teil. Heuer bietet der Fußballverein sogar über 110 Kindern ein Fußballcamp mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Übungsmöglichkeiten. Nachwuchstrainerinnen und Trainer, U17-Spieler sowie Aktive aus den Frauen- und Herren-Mannschaften begleiten die Kids bei dem dreitägigen Camp. Die jungen Talente haben so die Möglichkeit, sowohl mit erfahrenen Kindertrainern als auch mit aktiven Bundesliga-Spielerinnen des Vereins in Kontakt zu treten und von ihren Erfahrungen zu lernen. Beim gemeinsamen Abschlussturnier am Freitag können alle Kinder zeigen, was sie beim Camp gelernt haben. Organisiert wird das Camp von Jugendleiter Martin Führer, Jugendkassier Stefan Kienbauer und vielen freiwilligen Helfern. Die Vorbereitungen für das dreitägige Camp laufen.

Das POS-Dienstleistungsunternehmen salexius übernimmt die volle Finanzierung und Ausstattung des Fußballcamps für die 36 Kinder des Flüchtlingsprojekts Ute Bock. Für ihre Eltern, die sich vielfach noch im Asylverfahren befinden, wäre so eine Aktivität unleistbar. Die Unterstützung von derartigen Projekten sei eine Investition in die Zukunft, heißt es seitens des Unternehmens. „Wir sind der festen Überzeugung, dass Bildung und Sport essenzielle Grundpfeiler für eine inklusive Gesellschaft sind. Daher sind wir stolz darauf, die Kinder des Flüchtlingsprojekts Ute Bock bei ihrem Fußballcamp unterstützen zu können“, sagt Thomas Erhart, Geschäftsführender Gesellschafter der salexius GmbH.

Beeindruckt vom Engagement des USV Neulengbach und der salexius GmbH zeigt man sich beim Verein Ute Bock. Geschäftsführer Gerd Trimmal hält in einer Presseaussendung fest: „Das ist gelebte Menschlichkeit. Viele Menschen haben Anteil daran, dass aus einer Idee ein unvergessliches Erlebnis für unsere Kinder wird – vom Sponsor über die Trainerinnen und Trainer bis zur Versorgungscrew.“