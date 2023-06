Spatenstich: Neuer Wohnraum für Kinder und Jugendliche

Beschreibung

Eine Visualisierung des Projekts, das zwischen Seebachgasse und Florianigasse entsteht. Foto: simonundstuetz

Seit fast 50 Jahren gibt es in Emmersdorf eine Außenwohngruppe des Vereins „Rettet das Kind“, in der Kinder und Jugendliche leben. Das Haus ist abgewohnt und auch zu klein geworden. Da eine Sanierung nicht möglich war hat man sich zu einem Neubau direkt in Neulengbach entschlossen. Jetzt wurde der Spatenstich für dieses Projekt, das zwischen Seebachgasse und Florianigasse entsteht, gesetzt.

Die Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland errichtet im Auftrag das Vereins das Gebäude, in dem ab 2024 bis zu neun Kinder und Jugendliche ein neues Zuhause finden. Auf zwei Geschoßen mit einer Gesamtfläche von knapp 350 Quadratmetern finden neben den neun Zimmern für Kinder und Jugendliche auch ein Dienstzimmer, Sanitärräume, eine Wohnküche, ein Bewegungsraum, ein Besucher- und Spielzimmer, ein Büro und Nebenräume Platz.

Bei dem Bau handelt es sich um ein „kombiniertes Projekt“: Zusätzlich zu der Anlage für „Rettet das Kind“ werden auch 25 geförderte Wohnungen zur Miete mit Kaufoption errichtet, wie die NÖN bereits berichtet hat. „Das Wohngebäude und das Gebäude für Rettet das Kind sind separat“,so die Info von Alpenland.

Die Stadtgemeinde Neulengbach hat für den Bau die erforderliche Infrastruktur hergestellt: eine neue Wasserleitung, eine Verlängerung des Kanals und eine neue Straßenbeleuchtung wurden errichtet.

„Als gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft ist soziale Verantwortung für uns kein Schlagwort, sondern gelebter Alltag. Wir sind die erste, nach den Kriterien der Gemeinwohlökonomie zertifizierte, gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Österreichs – und als solche unglaublich stolz, dieses wertvolle Projekt für Familien und Kinder umsetzen zu dürfen“, betont Alpenland-Obfrau Isabella Stickler.

„Sonderbauprojekte wie dieses stellen die Bedeutung der Wohnbauförderung und des gemeinnützigen Wohnbaus als sozialpolitische Instrumente lebendig unter Beweis“, so Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Auch die für die Kinder- und Jugendhilfe zuständige Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig freut sich über die neue Betreuungseinrichtung: Vereine wie „Rettet das Kind“ seien ein unverzichtbarer Bestandteil des sozialen Netzwerks für Kinder und Familien in schwierigen Situationen. „Ich freue mich, dass der Verein hier einen idealen neuen Standort für die Zukunft und einen engagierten Partner für die Umsetzung gefunden hat“, so die Landesrätin.

„Rettet das Kind“ gibt insgesamt 170 Kindern und Jugendlichen ein Zuhause, unterstützt 300 Familien in belasteten Lebenssituationen und arbeitet mobil mit 95 Jugendlichen. In den zehn Außenwohngruppen, in denen aktuell rund 80 Kinder und Jugendliche leben, finden diese familienähnliche Strukturen, individuelle Förderung und soziale Einbettung in die Umgebung vor.