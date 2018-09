Andreas und Michael Niemetz hatten immer schon einen Hang für Altes, Seltenes, Schönes und Rares. Gesammelt werden neben alten Motorrädern auch Bilder, Kunstwerke und vieles mehr. Aber das war den Zwillingsbrüdern offensichtlich nicht genug. Als im Jahr 2011 das kleine, alte abbruchreife Jugendstilhaus der Familie Schöndorfer zum Verkauf stand, handelten die beiden schnell.

„Wir wollten das 1896 erbaute Haus unbedingt vor dem Verfall retten. Das war uns ein Bedürfnis. Nicht nur weil wir selbst an alten Dingen hängen, sondern auch der Eichgrabener Bevölkerung zuliebe“, so Michael Niemetz. Die Brüder kannten das Haus schon von ihrer Schulzeit sehr gut. „Der Weinstock, der neben dem Haus steht, war früher gleich groß, wie heute“, so Andreas Niemetz. Nach dem Kauf begannen die beiden mit Unterstützung von Unternehmen aus der Region das alte Haus liebevoll zu renovieren.

Goldene Kelle: Jeder kann abstimmen

Die Mühe hat sich ausgezahlt: Das Projekt ist seitens des Landes Niederösterreich für die Verleihung der Goldenen Kelle nominiert. Derzeit läuft die Abstimmung, an der sich jeder beteiligen kann: www.noe-gestalten.at/architektur/aus-dem-schlaf-gekuesst, außerdem liegen im Gemeindeamt Karten für die Abstimmung auf.

Nachdem 1890 die Bahnhaltestelle gebaut worden war, entstand daneben ein Gasthaus. Und neben dem Gasthaus wurde eine Eisgrube gebaut – das jetzige Schöndorfer Haus. 1907 wurde das Gasthaus ausgebaut und die Eisgrube zum Wohn- und Geschäftshaus umgebaut. Friseur Schöndorfer nahm seine Arbeit auf. Die Jahre zogen ins Land, an dem Haus wurde praktisch nichts verändert.

Auch die Wasserleitung kam nicht sehr weit hinein in das kleine Häuschen mit 76 Quadratmetern Nutzfläche auf einer Etage. Nachdem der Frisör 1974 zusperrte, wohnte die Familie Schöndorfer bis 2008 im Haus. 2011 erfolgte dann der Verkauf an die Niemetz-Zwillinge. Andreas und Michael Niemetz ließen die Originalfassade, auf der sich die Kastanienbäume herrichten. „Es gibt kein vergleichbares Haus entlang der gesamten Westbahnstrecke“, erzählen die Brüder stolz.

Die Renovierung dauerte sieben Jahre und verschlang rund 150.000 Euro. Innen wurde das Haus dem Standard des 21. Jahrhunderts angepasst. Sonst wurde das Haus im Originalzustand belassen.