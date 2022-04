Neulengbachs Neo-Abschnittskommandant: „Ein gutes Team übernommen“

Werbung

Seit rund einem Monat ist nun Richard Kraus Kommandant des Feuerwehrabschnitts Neulengbach. Er übernahm die Funktion von Franz Gruber, der altersbedingt zurückgetreten ist. Nun sprach er über seine Karriere bei der Feuerwehr, seine Pläne und Wünsche für die Zukunft.

Seit wann sind Sie schon bei der Feuerwehr?

Richard Kraus: Ich war 1985 eines der Gründungsmitglieder der Jugendfeuerwehr in Altlengbach. Als ich dann aktives Feuerwehrmitglied wurde, habe ich schon bald die Betreuung der Jugend übernommen. Der Liebe wegen bin ich dann nach Raipoltenbach gezogen und dort der Feuerwehr beigetreten, wo wir am 9. 9. 1999 die Feuerwehr-Jugend gegründet haben, die ich bis 2013 – als ich Kommandant wurde – geleitet habe. Drei Jahre später, als mein Vorgänger Franz Gruber Abschnittskommandant wurde, kam ich als Stellvertreter in den Abschnitt. Und sechs Jahre später wurde ich zum Kommandant gewählt.

Wie geht es Ihnen in ihrer neuen Funktion? Wie war die Übergabe?

Die Übergabe hat reibungslos funktioniert, als Stellvertreter hatte ich ja schon einen guten Einblick in die Arbeit im Abschnitt bekommen. Ich habe ein großes und gutes Team übernommen, mit dem die Arbeit sehr gut funktioniert. Anfangs musste ich viele Telefonate führen, jetzt geht es auch darum, präsent zu sein. Für meinen Stellvertreter Rupert Bauer ist die Arbeit als Stellvertreter zwar neu, aber er hat durch seine Tätigkeit als Unterabschnittskommandant schon Erfahrungen sammeln können.

Was sind Ihre Pläne und Vorhaben?

Das Wichtigste ist präsent zu sein. Und ich möchte, so wie ich bereits bei meiner Antrittsrede gesagt habe, mit dem Team des Abschnitts weiterhin Servicestelle für die Feuerwehren im Abschnitt sein.

Und was ist für heuer geplant?

Geplant ist, dass endlich wieder Feste stattfinden. Dort möchte ich, so gut es geht, präsent sein und aktiv zeigen, dass wir hinter den Feuerwehren stehen. In Gesprächen will ich herausfinden, wo Unterstützung notwendig ist oder wo es Probleme gibt. Die sollen natürlich in weiterer Folge auch gelöst werden.

Im Abschnitt haben Sie nun die höchste Funktion. Was kommt als nächstes?

Für mich war das ein hohes Ziel, das hätte ich nie geglaubt, dass ich einmal Abschnittskommandant werde. Ich bin mit den Aufgaben gewachsen. Mein Ziel ist erreicht. Mehr kann ich, glaube ich, nicht mehr unter einen Hut bringen.

