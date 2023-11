Vandalismus in Kirchstetten: Junge Birnbäume wurden zerstört

Vor nicht einmal zwei Wochen wurde wie berichtet begonnen, eine neue Birnbaumallee auf der Böschung der Verbindungsstraße zwischen Totzenbach und Kirchstetten zu pflanzen. Die alten Bäume waren gerodet worden. Es war der Wunsch mehrerer Gemeindebürger, dass neue Bäume gesetzt werden.

„Schon am Wochenende, nachdem die ersten Bäume gepflanzt wurden, kam es zu einem Vandalenakt“, so die Information der Gemeinde. Alle Bäume wurden so stark beschädigt, dass sie den Winter möglicherweise nicht überleben werden. Wenige Tage später wurden die jungen Bäume erneut beschädigt. Die Gemeinde hat Anzeige bei der Polizei erstattet.

Besonders traurig und bestürzend sind diese Aktionen für die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Kirchstetten, die die Patenschaft für die Bäumchen übernommen haben. In Kirchstetten fragt man sich: Wer hat Freude daran, Bäume, die der Allgemeinheit gehören und das Ortsbild verschönern sollen, mutwillig zu zerstören?