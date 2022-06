Überraschung beim Jubiläumsfest der Neulengbacher Wehr

Werbung

1911 feierte die Feuerwehr Neulengbach das 40-jährige Bestehen. Der Wienerwald-Bote berichtete über den Festtag, bei dem die Bürger um 5 Uhr „durch Böllerschüsse und klingendes Spiel“ geweckt wurden.

Es gab eine Festmesse, die Veteranenkapelle spielte zum Frühschoppen auf. Im Rahmen dieses Festes wurden Diplome überreicht und auch zwei goldene Ehrenringe mit Feuerwehremblem an besonders verdiente Feuerwehrmänner überreicht. Was aus diesen schönen Stücken geworden ist, war unklar.

Jetzt tauchte völlig unvermutet einer der beiden Ringe wieder auf: Bei der 150-Jahr-Feier der Feuerwehr am Sonntag der Vorwoche zeigte Marianne Faschingeder stolz den Ring, den sie von Franz Lehner geerbt hatte. Franz Lehner war der Urgroßvater von Marianne Faschingeder. Er war Gründungsmitglied der Feuerwehr und hatte deswegen den Ring erhalten.

In dankbarem Gedenken an ihren Urgroßvater hatte Marianne Faschingeder bei der 150-Jahr-Feier besonderen Tag an den Finger gesteckt.

