165 Blutspender in Neulengbach

165 Spender konnten bei der Aktion im Rot-Kreuz-Haus begrüßt werden. Marco Eigner kam zum 15. Mal zum Blutspenden, sein Begleiter war Sohn Lorenz. Lisa-Maria Kari und Franziska Hack versorgten die Spender mit Getränken und Süßigkeiten. „Alle 90 Sekunden wird in unserem Land eine Blutkonserve benötigt. Das sind fast 1.000 Blutkonserven am Tag. Blut ist ein wichtiges Notfallmedikament und kann nicht künstlich hergestell werden. Wir freuen uns über die konstant hohe Zahl an Blutspenderinnen und Blutspendern bei unseren Aktionen“, sagt Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Daniel Rauchecker.

