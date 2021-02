77 Sanitäterinnen und Sanitäter sind derzeit beim Neulengbacher Roten Kreuz ehrenamtlich aktiv. Der Altersdurchschnitt liegt bei 28 Jahren.

Zusätzlich sind sechs Zivildienstleistende und acht hauptberufliche Sanitäter im Einsatz. „Es gelingt uns, alle Nacht- und Wochenenddienste am Rettungswagen komplett ehrenamtlich zu besetzen“, freut sich Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Daniel Rauchecker. Für die regelmäßigen Corona-Teststraßen in Asperhofen und Neulengbach werden pro Tag fünf bis acht freiwillige Sanitäter abgestellt.

Erfreulich ist, dass auch in der Corona-Zeit die Mannschaft der Freiwilligen laufend wächst. Bettina Haslinger aus Maria Anzbach startete im Oktober 2020 die Ausbildung zur Rettungssanitäterin: „Ich wollte schon lange beim Roten Kreuz mitarbeiten. Gerade jetzt, wo wir alle zusammenhalten und aufeinander schauen sollten, war es der perfekte Zeitpunkt für mich, mich freiwillig zu engagieren“, schildert die 35-jährige, die auch beruflich im Gesundheitsbereich tätig ist.

An die zehn Personen an der Neulengbacher Dienststelle sind derzeit in Ausbildung zum „Sani“ oder starten in Kürze. Für die staatlich anerkannte Berufsausbildung zum freiwilligen Rettungssanitäter sind ein 100-Stunden-Theorie-Kurs und praktische Übungen zu absolvieren. Danach folgen weitere 160 Stunden Praxis mit Kollegen am Rettungswagen.

Corona: Spezielle Sicherheitsmaßnahmen

Für Berufstätige gibt es spezielle Kurse etwa am Wochenende oder am Abend. Abgeschlossen wird die Ausbildung mit einer kommissionellen Prüfung. In Zeiten der Pandemie gibt es spezielle Sicherheitsvorkehrungen bei der Ausbildung, damit sich niemand mit Covid-19 infiziert.

„Auch in Corona-Zeiten funktioniert die Ausbildung reibungslos. Den Theorieteil konnten wir als Webinar komplett online absolvieren, die Übungen finden auf unterschiedlichen Rotkreuz-Dienststellen in Kleingruppen, mit Maske und genügend Abstand, statt“, erzählt die angehende Sanitäterin Bettina Haslinger. Im Kurs würde zwar das notwendige Wissen für die unterschiedlichsten Notfälle vermittelt, trotzdem sei der erste Dienst etwas sehr Aufregendes: „Der erste Kontakt zu den Menschen, die Hilfe benötigen und die Unterstützung durch die Kollegen haben mich besonders beeindruckt.“

Als Kind wollte Bettina Haslinger Ärztin werden, hat dann aber eine andere Laufbahn eingeschlagen. „Es war aber schon immer ein gutes Gefühl, für andere Menschen da sein zu können. Und gerade jetzt ist die Zeit, um zu helfen.“

Infos über die Mitarbeit beim Roten Kreuz unter www.roteskreuz.at/neulengbach oder unter +43 59144 67000.