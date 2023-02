„Zivis“ für die Region Neulengbach sind gefragt

Das Rote Kreuz Neulengbach sucht Zivildiener. Für den Dienstbeginn im April wird dringend ein Zivildienstleistender gesucht, für den Juli-Termin werden noch drei Zivildiener gesucht.

„Zivildienstleistende des Roten Kreuzes leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das Gemeinwohl und sind wichtiger Teil einer lebendigen Zivilgesellschaft“, wird seitens der Bezirksstelle betont.

„Mit einer Entscheidung für den Zivildienst erwerben junge Männer soziale Kompetenzen und übernehmen Verantwortung. Wer im Rettungsdienst tätig ist, kann zudem auch eine Berufsausbildung absolvieren“, erklärt Rotkreuz-Bezirksstellenkommandantin Katrin Wiesinger. „Zivildienstleistende lernen neue Lebenswelten kennen und helfen Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind – eine sinnvolle und sinnstiftende Tätigkeit“, betont Wiesinger.

In Neulengbach bleiben rund 70 Prozent der Zivildienstleistenden nach Abschluss ihrer Tätigkeit als Freiwillige in der Organisation, einerseits weil sie hier Freunde gefunden haben, andererseits weil die Arbeit beim Roten Kreuz eine sinnvolle Tätigkeit in der Freizeit ist. Weitere Informationen unter: 059144 67028 oder auf der Website des Roten Kreuz Neulengbach unter www.roteskreuz.at/neulengbach.

