Schuljahr in der Region Wienerwald war spannend & herausfordernd

Werbung

Relativ entspannt geht das Schuljahr 2021/2022 zu Ende. „Wir freuen uns, dass wir wieder singen und turnen dürfen, das ist sehr schön“, sagt Marietta Leibetseder, Direktorin der Volksschule Neulengbach.

Doch insgesamt war das Jahr herausfordernd – ob in Volksschule, Mittelschule oder Gymnasium. „Wir sind von einer Krise in die nächste gekommen. Corona hat sich durchgezogen, und als das dann leichter wurde kam die Ukraine-Krise“, so Leibetseder.

„Manche Dinge waren von jetzt auf gleich umzusetzen, das war immer spannend.“

Aber man habe alles gut bewältigt, zieht die Direktorin Bilanz. Im Schulalltag waren es vor allem die oft kurzfristig geänderten Maßnahmen, die die Direktorin und ihr Team forderten: „Manche Dinge waren von jetzt auf gleich umzusetzen, das war immer spannend.“ Aber man habe sich auch an diese Kurzfristigkeit gewöhnt.

Die lange Zeit, in der Sozialkontakte reduziert werden mussten, habe Auswirkungen auf Schülerinnen und Schüler, sowohl leistungstechnisch als auch im sozialen Bereich. Aber zumindest in den letzten Wochen des Schuljahres konnte den Kindern noch viel geboten werden.

„Der ganze Juni war eigentlich ein Highlight“, freut sich Marietta Leibetseder, dass es im „Monat des Sports“ Workshops in allen Klassen gibt. Handball, Fußball, Karate und Abenteuerturnen standen und stehen auf dem Programm. Dazu kommen schwimmen, wandern, Exkursionen und der Workshop „Mein Körper gehört mir“.

Auch in der Mittelschule Laabental ist man gegen Ende des Schuljahres „im normalen Alltag angekommen“, stellt Direktorin Regina Skopeck fest: „Vorher war alles turbulent und eine große Herausforderung.“ Aber auch das Chaos mit den Corona-Tests war irgendwann vorbei. In der Schule gab es nicht allzu viele Corona-Fälle, während des Skikurses der beiden dritten Klassen hat es allerdings viele Kinder erwischt.

In dieser Zeit gab es auch in einer ersten Klasse mehrere positive Fälle. „Das war sehr geballt, und es haben auch 8 von 17 Lehrern gefehlt“, so die Schulleiterin, die in dem ganzen Dilemma aber auch einen positiven Aspekt sieht: Das Online-Angebot wurde ausgebaut. „Früher war es nicht vorstellbar, dass Kinder über die Webcam am Unterricht teilnehmen oder über Teams Aufgaben abrufen.“

Doch in den letzten Schulwochen ist auch in der Mittelschule Laabental Corona nur ein Randthema. Es gibt viele Angebote für die Schülerinnen und Schüler. „Wir haben im Mai so ziemlich alles nachgeholt, was wir vorher versäumt haben“, berichtet Regina Skopeck. Viele gemeinsame Aktivitäten wurden durchgeführt. Darstellendes Spiel, ein Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe, der „Weg des Lebens“, Projekttage und Sportaktivitäten haben für Abwechslung und Spaß gesorgt.

Herausfordernd war das Schuljahr auch für Schüler und das Pädagogen des Neulengbacher BORG – und auch für den Elternverein, denn das Team ist fast komplett neu. „Wir versuchen, die Interessen der Eltern bestmöglich zu vertreten. Der Elternverein agiert aber eher im Hintergrund“, hält der neue Obmann Hannes Penninger fest. Er ist voll des Lobs für das gute Miteinander in der Schule: „Es herrscht ein sehr positives Klima, so etwas habe ich an anderen Schulen noch nicht erlebt.“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.