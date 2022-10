Bundespräsidenten-Wahl in der Region Wienerwald „gut gelaufen“

Bürgermeister Jürgen Rummel ist erleichtert, dass die Wahl in der Stadtgemeinde Neulengbach gut über die Bühne gegangen ist. Immerhin gab es nicht nur neue Wahlzeiten, sondern auch eine neue Aufteilung bei den Wahlsprengeln und neue Wahllokale. Die drei großen neuen Wahlsprengel im Neulengbacher BORG seien bei den meisten Wählerinnen und Wählern gut angekommen, so Rummel.

Der ÖVP-Politiker hat aufgrund der Vielzahl an Kandidaten mit einem zweiten Wahlgang gerechnet. Er ist froh, dass es anders gekommen ist: „Damit ersparen wir uns viel Steuergeld. Außerdem ist eine Wahl eine große Herausforderung für eine Gemeinde.“

So waren etwa in Neulengbach am Wahlsonntag 150 Personen ehrenamtlich im Einsatz. „Die ersten sind ab 6 Uhr im Rathaus gewesen.“ Aufgrund des guten Nationalratswahlresultats hatte die ÖVP besonderes viele Leute für die Wahl-Abwicklung zu stellen.

In Neulengbach entfielen auf Alexander Van der Bellen 54,04 Prozent der Stimmen, auf Walter Rosenkranz 16,9 Prozent. Die Wahlkarten sind in dem Ergebnis nicht enthalten. Die geringste Zustimmung für den amtierenden Präsidenten gab es in den acht Gemeinden der Region Wienerwald in Asperhofen: 42,91 Prozent.

Bei der Stichwahl vor sechs Jahren gab es noch weniger Unterstützer für Van der Bellen: 37,71 Prozent. Auf den höchsten Wert in den acht Gemeinden kam bei der Stichwahl 2016 Alexander Van der Bellen in Eichgraben mit 60,23 Prozent . Bei der Wahl am Sonntag gab es wieder in Eichgraben die meisten Stimmen für den Präsidenten: 59,27 Prozent.

