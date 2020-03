Sein 20-jähriges Bestandsjubiläum feierte der Dorferneuerungsverein Siegersdorf (DEV). Obmann Franz Langstadlinger begrüßte die Festgäste und bedankte sich bei den vielen Helfern und Unterstützern, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, die Projekte zu realisieren. Schriftführer Felix Reiterits informierte über die umgesetzten Projekte und abgehaltenen Veranstaltungen sowie die Benefizveranstaltungen, die für Mitbürger abgehalten wurden, die einen schweren Schicksalsschlag erlitten hatten.

Die Obfrau der NÖ Dorf- und Stadterneuerung Maria Forstner und Landtagsabgeordneter Martin Michalitsch würdigten in Ihren Ansprachen die Leistungen des DEV Siegersdorf, welcher seit 20 Jahren durchgehend von Obmann Franz Langstadlinger geleitet wird und hierfür im Vorjahr das Goldene Ehrenzeichen der NÖ Dorf- und Stadterneuerung erhielt. Danach wurde Felix Reiterits das Bronzene Ehrenzeichen überreicht und an Franz Zöllner das Silberne Ehrenzeichen zuerkannt, der leider aus gesundheitlichen Gründen an der Veranstaltung nicht teilnehmen konnte.

Bürgermeister Katharina Wolk betonte: „Der DEV Siegersdorf ist ein vorbildlicher Verein, wie man ihn nur selten über eine so lange Periode finden kann.“

Im Anschluss berichtete der ehemalige Skirennläufer und Abfahrtsweltmeister David Zwilling über die Pilgerbewegung, die immer mehr Menschen vom jugendlichen Alter bis ins hohe Alter in den Bann zieht. David Zwilling lobte in diesem Zusammenhang das Engagement und den Weitblick von Gabriela Vogl und Franz Enk, die bereits im Jahr 2011 die Übernachtungsmöglichkeit für Pilger in Ihrer Jakobsweghütte geschaffen haben.

Am Ende der Veranstaltung überreichte der DEV Siegersdorf Ehrenurkunden an Gabriela Vogl und Franz Enk für die Errichtung und Betrieb der Jakosweghütte, an Gerhard Langstadlinger für die Organisation der Sanierung der Ortskapelle Siegersdorf, an Herbert Schweyer und Franz Zöllner für ihre langjährige Tätigkeiten in der Vereinsführung und an Franz Langstadlinger für seine 20-jährige Tätigkeit als Vereinsobmann.

Am Ende der Veranstaltung gab es für alle Besucher ein Stück Kuchen von der 20-Jahr Jubiläumstorte.